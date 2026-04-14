Eric Swalwell Tres escándalos marcan la agenda política electoral esta semana El estallido de tres escándalos relacionados con políticos demócratas y republicanos ha causado revuelo y renuncias en las carreras de los involucrados, cuando las elecciones de medio término de noviembre están a poco más de un semestre de distancia.

Video Tony González y Eric Swalwell, los congresistas que renuncian ante escándalos sexuales

Dos casos de conducta sexual inapropiada y otro de violencia física han causado el estallido de varios escándalos entre figuras políticas demócratas y republicanas, cuando se empieza a desarrollar la campaña electoral para las elecciones de medio término de noviembre.

El caso del hasta hoy representante demócrata Eric Swalwell, de 45 años, sigue arrojando nuevas revelaciones. Este martes, una mujer de nombre Lonna Drewes ofreció una conferencia de prensa en Los Ángeles, donde manifestó que fue violada por Swallwell en 2018 en un hotel en el sur de California.

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Según el recuento de Drewes, tomó una copa de vino y cree que Swalwell la drogó antes de violarla.

Drewes dijo que trabajaba como modelo y era dueña de una empresa de software de moda con sede en Beverly Hills cuando conoció a Swalwell. Él se ofreció a ayudarla con sus contactos para impulsar su empresa y sabía que ella tenía interés en la política local.

Se había reunido con él dos veces antes de la noche en que, según ella, la violó. Esa noche, los dos se encontraron en la inauguración de un restaurante y tenían previsto asistir a un evento político, según contó.

De camino al evento, Drewes dijo que Swalwell quiso pasar por su habitación de hotel para recoger unos documentos. Cuando llegaron a la habitación, dijo que sentía las extremidades pesadas y que parecía que la hubieran drogado.

La mujer afirma que Swalwell la violó y luego la estranguló, lo que le hizo perder el conocimiento.

"No consentí ninguna actividad sexual", afirmó Drewes, quien además indicó que no se sometió a un kit de violación, pero que contó la presunta agresión a personas cercanas a ella y la documentó en su diario.

Dijo que habló de la presunta violación durante las sesiones de terapia en un centro de atención a víctimas de agresiones sexuales en Connecticut.

La abogada Lisa Bloom señaló que esas anotaciones del diario, junto con mensajes de texto y fotografías, se incluirán en el próximo informe que se presentará al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Swalwell se retiró de la carrera por la gobernación de California el domingo y leyó una carta en el pleno de la Cámara de Representantes, explicando que su renuncia a su curul entrará en vigor a partir de las 2:00 PM ET del martes.

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Su decisión vino tras las acusaciones previas de agresión sexual formuladas por otra mujer, que ha llamado falsas, pero señalando que sería injusto para sus electores si permaneciera en el Congreso mientras está distraído de sus funciones.

Antiguos empleados de Swalwell respaldan las denuncias

El San Francisco Chronicle entrevistó a una mujer que denunció que Swalwell la agredió sexualmente en 2019, cuando él era su jefe, y nuevamente en 2024. Ella afirmó que en ambos casos estaba demasiado ebria como para dar su consentimiento para mantener relaciones sexuales y que no acudió a la policía en ese momento porque temía que no le creyeran.

CNN informó sobre acusaciones que parecían provenir de la misma mujer. Ninguno de los dos medios reveló su nombre, y su abogado se negó a hacer comentarios.

CNN también habló con varias otras mujeres que acusaron a Swalwell de enviarles mensajes explícitos y fotos de desnudos.

Un grupo de más de 50 antiguos empleados y miembros del equipo político y de campaña de Swalwell suscribió una declaración donde afirman que "las acusaciones publicadas por el San Francisco Chronicle y CNN son graves, creíbles y exigen que se rindan cuentas".

Y expresan su "apoyo sin reservas a nuestra colega, quien demostró un valor extraordinario al dar un paso al frente para compartir su verdad". "Le creemos".

"Nadie está por encima de la ley. Ni un congresista. Ni un candidato a gobernador. Nadie (...) La justicia no es opcional. La rendición de cuentas no es negociable. "No nos quedaremos callados".

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En su carta ante la Cámara de Representantes, Swalwell expresó: Pido sinceras disculpas a mi familia, a mi equipo y a mis electores por los errores de juicio que he cometido en el pasado. Lucharé contra las graves y falsas acusaciones que se han vertido contra mí".

"Sin embargo", dijo Swalwell en la misiva, leída por un asistente legislativo, "debo asumir la responsabilidad de los errores que sí cometí".

Tony Gonzales, escándalo y renuncia por una relación sentimental

Este martes también se produjo la renuncia del representante republicano por Texas Tony Gonzales, quien dejó su curul ante los pedidos de republicanos y demócratas de expulsarlo de la Cámara tras haber admitido que tuvo una relación sentimental con una miembro de su equipo que murió por suicidio el año pasado.

"Todo tiene su momento, y Dios tiene un plan para todos nosotros. Cuando el Congreso reanude sus sesiones mañana, presentaré mi renuncia al cargo. "Ha sido un privilegio para mí servir al maravilloso pueblo de Texas", dijo Gonzales en redes sociales este lunes.

El mes pasado, los principales miembros republicanos y demócratas de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes afirmaron en un comunicado conjunto que un grupo de investigación examinaría si Gonzales había cometido abusos sexuales contra una empleada de su oficina y si había discriminado injustamente al otorgar favores o privilegios especiales.

Ese anuncio se produjo el mismo día en que a Gonzales, durante su aparición en el programa Joe Pags Show, se le preguntó si había tenido una relación con la asistente, Regina Ann Santos-Aviles.

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"Cometí un error y tuve un lapsus de juicio, y hubo una falta de fe, y asumo toda la responsabilidad por esas acciones", dijo Gonzales.

Gonzales continuó diciendo que se había reconciliado con su esposa y que le había pedido perdón a Dios. También dijo que esperaba con interés la investigación del Comité de Ética.

Pero cuando los legisladores regresaron el lunes de un receso de dos semanas, hubo un clamor creciente entre los miembros para tomar una postura en contra de la supuesta conducta sexual inapropiada. Las supuestas transgresiones de Swalwell trajeron una renovada atención al tema.

Los comentarios de los legisladores en las redes sociales sugirieron que algunos estaban abiertos a una especie de intercambio de expulsiones que afectara a cada partido por igual, incluyendo el caso de Swalwell.

La representante Teresa Leger Fernández, demócrata por Nuevo México, dijo que tanto Gonzales como Swalwell "no son aptos para servir en el Congreso dadas sus transgresiones sexuales contra las mujeres que trabajan para ellos".

La legisladora tenía la intención de presentar una resolución para expulsar a Gonzales.

Acusaciones contra Gonzales

Santos-Aviles, de 35 años, murió el 14 de septiembre de 2025 en el Brooke Army Medical Center de San Antonio, un día después de que autoridades informaran que se había rociado gasolina y prendido fuego frente a su casa.

El médico forense del condado Bexar determinó posteriormente que la causa de muerte fue suicidio por autoinmolación. La policía señaló que videos de vigilancia mostraban que la mujer se encontraba sola cuando inició el incendio y que no había evidencia de un acto criminal.

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El viudo de Santos-Aviles, dijo sobre Gonzales en febrero que "es un predador". Le continúa mintiendo a los estadounidenses, a sus votantes en Texas del distrito 23, y francamente estoy exhausto de todas las mentiras que continúa diciendo. “El hombre no tiene valores, dirige toda su campaña en torno a los valores familiares y se la pasa diciendo que es un ‘hombre de familia’, pero en realidad es un hombre muy enfermo”, en declaraciones a CNN.

Aspirante a gobernador en Florida señalado de atacar a dos ancianos

Kevin Cichowski, de 46 años, fue acusado de varios cargos de agresión con agravantes, intimidación de testigos y robo, según la Oficina del Sheriff del condado de Flagler, contra dos personas ancianas en una vivienda.

Cichowski figura como un aspirante demócrata a la gobernación de Florida según las autoridades electorales estatales, y tuvo una carrera electoral para alcalde de Palm Coast en 2021.

En las imágenes de la cámara corporal compartidas con The Associated Press, Cichowski afirmó que sus padres estaban pasando por un problema de salud mental y que su padre había intentado matarlo.

"No he hecho nada malo", dijo Cichowski mientras los agentes lo acompañaban a una patrulla. "Esto es una locura".

La oficina del sheriff dijo en un comunicado que los agentes respondieron a una llamada en Palm Coast el viernes por la mañana tras recibir un aviso de que un hombre había agredido a dos personas, golpeando a una con un bastón y lanzándole un celular a la otra.

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Una de las víctimas llamó al 911 y afirmó que Cichowski amenazó con matarlas y dijo que mataría a los agentes de la ley si los llamaban, según la oficina del sheriff. Los agentes llegaron al lugar y evacuaron a las dos personas, una de las cuales estaba postrada en cama. La oficina del sheriff no especificó las edades de las dos personas, salvo que tienen más de 65 años.

Aunque la oficina del sheriff no informó sobre la relación entre Cichowski y las víctimas, un reporte de WPLG Local 10 de Florida divulgó la llamada al 911, donde una de las víctimas llama al detenido como "nuestro hijo".