Noticias Cámara de Representantes frena iniciativa para limitar acción militar de Trump contra Irán La Cámara de Representantes rechazó este jueves 16 de abril de 2026 una iniciativa impulsada por legisladores demócratas que buscaba limitar la capacidad del presidente Donald Trump para emprender acciones militares contra Irán sin autorización del Congreso. La propuesta se votó en un contexto de creciente tensión internacional y en medio del conflicto que ya acumula varias semanas.

Video Trump advierte que no permitirá que Irán obtenga armas nucleares bajo ninguna circunstancia

La Cámara de Representantes rechazó este jueves 16 de abril de 2026 una iniciativa impulsada por legisladores demócratas que buscaba limitar la capacidad del presidente Donald Trump para emprender acciones militares contra Irán sin autorización del Congreso. La propuesta se votó en un contexto de creciente tensión internacional y en medio del conflicto que ya acumula varias semanas.

Votación cerrada y alcance limitado

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La resolución fue desechada por un margen mínimo de 213 votos en contra frente a 214 a favor, reflejando la profunda división política en el Congreso, de acuerdo con BBC. Aunque el objetivo de la medida era reforzar el papel legislativo en decisiones de guerra, su alcance era principalmente simbólico, ya que difícilmente habría superado un eventual veto presidencial.

El intento en la Cámara Baja se produjo apenas un día después de que una iniciativa similar fracasara en el Senado, lo que confirma la resistencia de la mayoría republicana a restringir las facultades del Ejecutivo en materia de política exterior y defensa.

Divisiones internas y escenarios futuros

A pesar del bloqueo generalizado por parte de legisladores republicanos, algunas voces dentro del propio partido han dejado abierta la posibilidad de reconsiderar su postura. Esto ocurriría en caso de que el conflicto con Irán se prolongue más allá de lo previsto o escale a niveles más críticos.

Por ahora, el respaldo al presidente se mantiene firme, aunque condicionado por la evolución de los acontecimientos en Medio Oriente.

Hasta la fecha, han transcurrido 48 días desde el inicio de la ofensiva militar contra Irán, denominada Operación Furia Épica, llevada a cabo de manera conjunta por Estados Unidos e Israel.

JICM