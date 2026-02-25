Cuba Cuba abate a tripulantes de lancha proveniente de Estados Unidos ¿Por qué fue el ataque? Autoridades cubanas admitieron lo ocurrido en sus costas. Aquí los detalles.

La Tropa Guardafronteras de Cuba mató este miércoles 25 de febrero a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).

El comunicado de las autoridades cubanas, indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas.

Las autoridades cubanas indicaron además que todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".

¿Qué pasó durante acción de la Tropa Guardaftonteras de Cuba contra lancha proveniente de Estados Unidos?

De acuerdo con las autoridades cubanas, el incidente se produjo la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".

Entonces, según el relato del Minint, la embarcación se aproximó "al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara" (ubicada en el centro de Cuba) donde se le aproximó una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras "para su identificación".

"Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos", que a su vez respondieron también con disparos, detalla el mensaje.

En este intercambio murieron cuatro integrantes de la lancha rápida y un total de siete personas resultaron heridas (seis personas que viajaban en la embarcación civil y un miembro de la Tropa Guardafronteras).

El Minint no ha dado a conocer datos sobre las identidades, nacionalidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida.