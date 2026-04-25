Noticias Cae casi un 12% la cifra de arrestos de ICE tras cambios operativos y tragedias en Minneapolis La baja tuvo que ver con los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti y el reemplazo de Gregory Bovino por el “zar” fronterizo Tom Homan



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Después de los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses a manos de los agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) en Minneapolis, se tuvo que reestructurar la ofensiva del presidente Donald Trump, haciendo que para las semanas siguientes los arrestos bajaran hasta un 12% en todo el país.

Antes de estos trágicos sucesos, los agentes del ICE habían alcanzado su máxima cifra de arrestos en diciembre del año pasado con 40 mil en todo el país, de la mano del comandante principal de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.

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Destituyen a Gregory Bovino

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Tras los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, Gregory Bovino fue retirado de su mando, poniendo a cargo al “zar” fronterizo Tom Homan, el cual tenía que cambiar el rumbo en el que se estaban llevando a cabo los arrestos. Como primera orden, anunció que se reducirían los agentes federales en los estados el pasado 4 de febrero.

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, en las primeras cinco semanas donde tomó el mando Homan, los arrestos en todo el país promediaron 7.369. Una baja comparada con las semanas en las que estuvo este Bovino de 8.347.

Sin embargo, estas cifras continuaban siendo altas comparadas con el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump y con el gobierno del demócrata Joe Biden.

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La baja de los arrestos realmente no cubría para todos los estados, ya que en algunos hasta la cifra se duplicó. Tal es el caso de Kentucky, Indiana, Carolina del Norte y Florida. Este aumento se equilibró, ya que hubo una baja en los arrestos en los estados grandes, tal es el caso de Minnesota y Texas.

Trump señalaba que el ICE detenía a los criminales más violentos



El presidente Donald Trump justificó las medidas radicales del ICE, señalando que estaban apuntando a los criminales más violentos que viven ilegalmente en Estados Unidos.

No obstante, en las últimas cinco semanas, de Bovino, el 46 % a nivel nacional de las personas que arrestó el ICE no tenían cargos ni condenas penales. En el mando de Homan, las primeras cinco semanas la cifra bajó con 41%.

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Realmente, esta problemática no se ha solucionado, ya que el número de arrestos a personas sin antecedentes penales sigue por encima del 35% desde que el mandatario republicano regresó al cargo. Incluso en algunos estados aumentó en vez de disminuir.