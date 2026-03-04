Obesidad ¿Pueden los medicamentos GLP-1 ayudar a combatir adicciones a varias sustancias? Un nuevo estudio revela que los populares medicamentos GLP-1 utilizados para tratar la diabetes y la obesidad lucen prometedores en la lucha contra los trastornos por consumo de múltiples sustancias como el alcohol, la nicotina, la cocaína y los opioides.

Los exitosos medicamentos GLP-1, que han transformado el tratamiento de la diabetes y la obesidad, podrían ayudar a prevenir los trastornos por consumo de múltiples sustancias y reducir las trágicas consecuencias que estos provocan, según un nuevo estudio a gran escala.

Un análisis publicado el miércoles en una revista médica examinó los registros médicos electrónicos de más de 600,000 pacientes con diabetes del Departamento de Asuntos de Veteranos. Se descubrió que aquellos tratados con medicamentos como Ozempic y Mounjaro eran menos propensos a desarrollar adicciones al alcohol, la nicotina, la cocaína, los opioides y otras sustancias que aquellos tratados con una clase diferente de medicamentos.

En aquellos que ya eran adictos, los medicamentos GLP-1 se asociaron con un menor riesgo de hospitalización, sobredosis y muerte, según el estudio.

Los nuevos resultados sugieren, pero no prueban, que los medicamentos para bajar de peso podrían actuar sobre la causa subyacente de las ansias que afectan a más de 48 millones de estadounidenses con trastornos por consumo de sustancias.

"En realidad, actúan contra la causa fundamental de todas estas adicciones diferentes", afirmó el Dr. Ziyad Al-Aly, autor principal del estudio e investigador jefe del Sistema de Salud de St. Louis del Departamento de Asuntos de Veteranos.

Esto es lo que necesita saber sobre la nueva investigación publicada por The BMJ:

Cómo se diseñó el estudio

Estudios anteriores han sugerido que los medicamentos conocidos como GLP-1, o agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1, podrían reducir las adicciones al actuar sobre las vías de recompensa del cerebro. Sin embargo, esos estudios han sido pequeños y, a menudo, se han limitado a una sola sustancia.

Para este estudio, uno de los más grandes hasta la fecha, Al-Aly y sus colegas analizaron los datos de los registros electrónicos de más de 600,000 pacientes con diabetes del Departamento de Asuntos de Veteranos durante tres años. Compararon a las personas que recibieron medicamentos GLP-1 con las que fueron tratadas con medicamentos que reducen el azúcar en la sangre.

Los pacientes se dividieron en siete ensayos paralelos que analizaron el riesgo de desarrollar adicciones a múltiples sustancias, como el alcohol, el cannabis, la cocaína, la nicotina y los opioides. Otro ensayo examinó el riesgo de daños específicos entre las personas con adicciones existentes cuando tomaban los diferentes tipos de medicamentos.

Lo que descubrieron los investigadores

Al-Aly y sus colegas descubrieron que las personas que comenzaban a tomar medicamentos GLP-1 tenían un menor riesgo de desarrollar adicción a múltiples sustancias. En comparación con los otros medicamentos, las personas que tomaban los medicamentos GLP-1 tenían un riesgo reducido de adicción: 18% para el alcohol, 14% para el cannabis, 20% para la cocaína y la nicotina, y 25% para los opioides.

En los pacientes que ya tenían trastornos por consumo de sustancias, el inicio del tratamiento con GLP-1 se asoció con un 31% menos de riesgo de visitas a urgencias, un 26% menos de riesgo de hospitalizaciones, un 25% menos de riesgo de pensamientos o intentos suicidas, un 39% menos de riesgo de sobredosis y un 50% menos de riesgo de muerte.

En general, el estudio reveló que el uso de fármacos GLP-1 probablemente previno alrededor de siete casos de trastorno por consumo de sustancias y 12 incidentes con daños graves por cada 1,000 usuarios durante tres años, afirmó Al-Aly.

Las limitaciones del estudio

Entre las limitaciones del estudio se encuentran: se llevó a cabo dentro del sistema de salud de la VA, que atiende a una población mayoritariamente de edad avanzada, blanca y masculina, aunque Al-Aly afirmó que los resultados fueron consistentes en más de 35,000 mujeres. También incluye datos solo de personas con diabetes, no de la población general.

Los investigadores tampoco pudieron tener en cuenta algunos factores, como el estatus socioeconómico o las elecciones de estilo de vida, que podrían afectar a los resultados. Además, el análisis se centra en los efectos del uso de GLP-1 en comparación con otro medicamento, no en comparación con la ausencia de tratamiento.

Como estudio observacional, el nuevo análisis mostró que los GLP-1 están asociados con una reducción del riesgo de trastornos por consumo de sustancias y daños, no que los propios medicamentos causaran la reducción.

Los investigadores sobre adicciones ven necesarios nuevos medicamentos

Los nuevos hallazgos son sorprendentes, dijo el Dr. Lorenzo Leggio, director clínico del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, que no participó en el estudio.

"Aunque no comprendemos completamente el mecanismo, de alguna manera el sistema GLP-1 está abordando la biología de la adicción y el sistema fundamental que subyace a todos estos trastornos", dijo.

Los ensayos sobre diabetes y pérdida de peso han demostrado que los medicamentos GLP-1 actúan sobre las hormonas del intestino y el cerebro que controlan el apetito y la sensación de saciedad, reduciendo lo que se describe como "ruido alimentario" o pensamientos intrusivos sobre la comida. Del mismo modo, este estudio indica que los medicamentos pueden reducir el "ruido del alcohol o las drogas", afirmó Leggio.

Las crecientes pruebas de que los GLP-1 podrían prevenir los trastornos por consumo de sustancias son emocionantes, afirmó la Dra. Anna Lembke, especialista en medicina de adicciones de la Universidad de Stanford.

"Hace mucho tiempo que no contamos con una nueva herramienta desde el punto de vista de la farmacoterapia para tratar la adicción", señaló Lembke, y añadió que algunos especialistas en adicciones ya están recetando GLP-1 fuera de lo indicado en la ficha técnica, especialmente cuando otros tratamientos han fracasado.

Advirtió que los medicamentos GLP-1 no funcionan de la misma manera para todos los usuarios y que tienen riesgos que deben sopesarse frente a los posibles beneficios.

Lo que viene después

Los nuevos hallazgos no justifican por sí solos la prescripción de medicamentos GLP-1 para prevenir o tratar los trastornos por consumo de sustancias, dijo Al-Aly. Esa evidencia tendría que provenir de ensayos clínicos controlados aleatorios que comparen directamente el uso de los medicamentos con un placebo o un medicamento ficticio. Hay varios ensayos de este tipo pendientes, señaló Leggio.

El objetivo es encontrar una nueva forma de tratar las adicciones, que son una de las principales causas de enfermedad y muerte en todo el mundo.

"Las consecuencias en términos de enfermedades crónicas de estas drogas adictivas son realmente gigantescas en nuestra sociedad", afirmó Leggio.

