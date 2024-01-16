EEUU enfrenta la noche más fría de este invierno; bajas temperaturas afectan el sur del país

Video En imágenes: casi 100 millones de personas vivieron el fin de semana bajo alerta por el mal tiempo en el país

Las temperaturas seguirán siendo gélidas este martes por la noche en gran parte del centro y este del país. Las bajas temperaturas continuarán hasta el miércoles por la mañana por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió avisos en casi el 80% del país de sensación térmica en que caerá por debajo del punto de congelación una vez más.

Los termómetros volverán a marcar temperaturas muy gélidas, por debajo de los -30 grados, en zonas de las Montañas Rocosas, las Grandes Llanuras y el Medio Oeste de EEUU.

Unos 150 millones de personas amanecieron este martes bajo algún tipo de alerta meteorológica por la ola de frío ártico que sigue afectando a una amplia franja de Estados Unidos.



Para el sur, el NWS lanzó alertas por congelamiento que afectarán la costa del Golfo y provocarán daños a la vegetación y a las tuberías debido a las bajas temperaturas.

Se espera la caída de lluvia helada y aguanieve a través de porciones del sureste. También hay avisos de tormenta invernal en los condados de Lawrence, Limestone y Madison en Alabama y en el condado de Franklin en Tennessee, el sureste de Arkansas, el noreste de Louisiana y gran parte de Mississippi.

En el Atlántico Medio se esperan nevadas de moderadas a fuertes, por lo que hay alertas invernales en vigor desde el Atlántico Medio hasta Nueva Inglaterra, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se esperan entre dos y cuatro pulgadas de nieve en el estado de Nueva York y entre seis y ocho pulgadas en la parte alta de Nueva Inglaterra hasta el miércoles.

Nueva York ve la nieve por primera vez después de 701 días

El Parque Central de Nueva York registró más de una pulgada de nieve en un solo día por primera vez desde 2022, dijo el Servicio Meteorológico Nacional, mientras que la racha de 715 días de Filadelfia sin una cantidad similar también terminó.

"Han pasado 701 días desde la última vez que Central Park registró una pulgada de nieve en un día del calendario", anunció el Servicio Meteorológico Nacional en X, antes Twitter.

Otras partes de la ciudad, como Brooklyn, estaban limpiando la nieve de las aceras tras un largo fin de semana festivo. En los suburbios del norte, algunas escuelas cerraron y el transporte público sufrió ligeros retrasos.

Continúan las afectaciones por el mal clima

Algo más de 100,000 hogares y empresas estadounidenses estaban sin electricidad, la mayoría de ellos en Oregón, Texas y Louisiana, después de apagones generalizados que comenzaron el fin de semana pasado. Portland General Electric advirtió de que la amenaza de lluvia helada podría retrasar las labores de restablecimiento.

La mayor compañía energética de Texas, ERCOT, hizo este martes un llamamiento a los ciudadanos y a las empresas a que intenten ahorrar energía, dado que las temperaturas están por debajo del punto de congelación y hay una demanda récord de electricidad.

Los colegios de Portland y de otras grandes ciudades como Chicago, Detroit, Denver, Dallas, Houston, Memphis, Tennessee, Nueva Inglaterra y Washington D.C. permanecieron cerrados. Las oficinas federales de la capital del país y sus alrededores también permanecieron cerradas debido a las más de dos pulgadas de nieve que cayeron sobre la zona.

Los viajeros aéreos de todo el país sufrieron retrasos y cancelaciones. Según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware, el martes por la mañana ya se habían registrado más de 1,300 cancelaciones en la costa este.

Bajas temperaturas provocan afectaciones a la salud

Al menos 38 personas, entre ellas un joven de 15 años, han sido tratadas por hipotermia en Texas desde el viernes, según informes de MedStar Mobile Healthcare a NBC News.

La mayoría de los pacientes fueron recogidos en una calle o carretera o en un edificio público, mientras que tres pidieron ayuda desde una residencia, dijo la empresa.

De acuerdo con el MedStar es importante prestar atención a los síntomas previos a sufrir un ataque de hipotermia, entre ellos están: los escalofríos, que pueden cesar a medida que avanza la hipotermia (los escalofríos son una buena señal de que los sistemas de regulación del calor de una persona siguen activos).



Además, el centro médico pide estar alerta si presenta respiración lenta, confusión, somnolencia o agotamiento, pérdida de coordinación y pulso lento y débil. En caso de hipotermia grave, una persona puede estar inconsciente sin signos evidentes de respiración o pulso.

La ola de frío que desde la semana pasada azota al país ha dejado al menos siete muertos en los estados de Arkansas, Misisipi, Tennessee y Oregón por razones ligadas al mal tiempo.

El frío se irá… pero no por mucho tiempo

Se espera un breve respiro del aire gélido a medida que la masa de aire se modere el miércoles, con lo que las temperaturas volverán a acercarse a las medias invernales.

Se espera un verdadero calentamiento en el sur de Texas y hacia el este a lo largo de la costa del Golfo, donde las máximas volverán a los 60 grados Fahrenheit y 70 grados el jueves.

“Desafortunadamente, se espera que otra ráfaga ártica siga rápidamente a ésta, con temperaturas frígidas muy por debajo de la media que comenzarán a extenderse hacia el sur a través de las llanuras del norte y del centro el jueves”, dijo el NWS.

