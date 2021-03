Medidas extremas: la hipotermia como "último recurso" para pacientes críticos con covid-19

Uno de ellos es Raul dos Reis Ururahy, especialista de la Escuela de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, quien -en un artículo publicado en el Journal of Critical Care - argumenta que esta suerte de estado de “hibernación” en la que queda la persona cuando se reduce su temperatura corporal a 32-34 grados centígrados durante 48 horas , ayudaría a desacelerar los procesos de deterioro del organismo.

“ Creemos que gran parte del daño lo infringe no el virus per se, sino la respuesta del organismo a su presencia, por lo que ralentizar las reacciones sería un recurso valioso que también podría proteger los órganos al reducir los requerimientos de energía”, explica en conversación con Univision Noticias, agregando que un beneficio adicional sería corregir desviaciones en la coagulación , un problema frecuente en pacientes con covid-19.

A partir de extrapolaciones de estudios previos, Ururahy considera que la hipotermia podría brindar beneficios que “encajan como un guante” a los problemas creados por el covid-19: inhibición de la excesiva respuesta inflamatoria, minimización del daño a los órganos (en particular pulmones y riñones), optimización del flujo sanguíneo, aumento a la tolerancia al flujo sanguíneo insuficiente, corrección de problemas de coagulación -algo frecuente en pacientes con covid-19- y reducción del riesgo de arritmia.

Sedación total

¿Cómo se reduce la temperatura corporal? Mediante la inmersión en agua fría, con la asistencia de máquinas especializadas o el uso de ice packs . Para ello, se debe sedar al paciente antes y usar medidas que controlen los escalofríos , pues, “de lo contrario, el cuerpo genera respuestas peligrosas ante el frío, lo que no sólo limita los beneficios, sino que puede desencadenar daños”, aclara Ururahy.

La técnica no es nueva: se emplea en cirugías cardiacas para reducir el índice metabólico y preservar la vitalidad de los órganos, así como al tratar otras condiciones como paro cardíaco en muchos hospitales como el Cooper University Hospital de New Jersey, donde ha reducido en 35% la mortalidad de pacientes resucitados tras un paro cardíaco y aumentado en 39% las posibilidades de que no haya daños neurológicos en esos casos, según mencionan en su página web.