Aviso por tormenta de nieve en Estados Unidos hoy: ¿Cuántas pulgadas habrá jueves y viernes?

Hay advertencia por las fuertes nevadas en varias zonas de Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió un aviso por tormenta de nieve en Estados Unidos, aquí te informamos qué comunicó y cuántas pulgadas habrá el jueves y viernes.

La fuerte tormenta invernal que se aproxima afectará varias zonas de Estados Unidos, por lo que debes mantenerte atento al aviso de las autoridades locales. Este fenómeno traerá nevadas intensas, vientos fuertes y visibilidad casi nula en zonas cercanas al lago Ontario.

De forma preliminar este clima con fuertes nevadas podría afectar a 180 millones de personas; en sitios específicos como Texas y Nueva York se mantiene la alerta.

¿Cuántas pulgadas de nieve se esperan en jueves y viernes?

Para el próximo jueves, el NWS avisó que se espera que la nieve acumulada alcance entre 16 a 22 pulgadas, principalmente por el efecto lago, lo que podría causar baja visibilidad. También se esperan fuertes rachas de viento de hasta 35 mph que traerán nieve a la deriva.

  • En las zonas del sur es donde habrá mayor acumulación en la región oriental de Lago Ontario, pero estas acumulaciones estarán principalmente en el condado de Jefferson, en Lewsis y en el norte del condado de Oswego.

Estos son los riesgos por las fuertes nevadas que se esperan para este jueves y viernes

Las autoridades alertaron que podrían presentarse los siguientes riesgos por la fuerte nevada:

  • Condiciones peligrosas para viajar en la noche.
  • Las bandas de nieve causarán condiciones peligrosas por la mañana y en los desplazamientos nocturnos.

Sigue los avisos locales y actualizaciones oficiales del NWS sobre las condiciones climáticas, no te olvides de las medidas preventivas como llevar contigo una linterna, agua, comida y un kit de emergencias.


