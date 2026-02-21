Costa Este La costa este de EEUU se alista para nueva potente tormenta invernal Una tormenta que se está desarrollando rápidamente amenaza con azotar la costa este de Estados Unidos con más de un pie de nieve a partir del domingo, llevando la furia de la madre naturaleza a una región que apenas se ha recuperado de los estragos del invierno anterior.

Video Alerta máxima por potente tormenta invernal en el noreste de EE. UU.

Una tormenta que se está desarrollando rápidamente amenaza con azotar la costa este de Estados Unidos con más de un pie de nieve a partir del domingo, llevando la furia de la madre naturaleza a una región que apenas se ha recuperado de los estragos del invierno anterior.

Los meteorólogos emitieron alertas de vientos para Nueva York y partes de al menos seis estados, advirtiendo el sábado que se pronostican fuertes nevadas y vientos huracanados que azotarán todas las principales ciudades a lo largo del densamente poblado corredor noreste de la Interestatal 95, incluyendo Filadelfia, Boston e incluso Washington, más al sur.

PUBLICIDAD

"Se esperan condiciones de ventisca. Acumulación total de nieve de entre uno y dos pies» en Boston y el este de Massachusetts, con ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora, según informó el sábado el Servicio Meteorológico Nacional en un informe de su oficina de Boston.

Los efectos se sentirán en comunidades costeras de Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Massachusetts. También son posibles inundaciones en algunas zonas de Nueva York y Nueva Jersey.

"Aunque solemos tener muchas tormentas del noreste que producen fuertes nevadas y causan graves daños, hacía varios años que no veíamos una de esta magnitud en una región tan extensa y tan poblada del país", afirmó Cody Snell, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del servicio.

La sede del NWS indicó que se producirán nevadas de más de una pulgada por hora en algunas zonas de la costa este, con enormes acumulaciones de nieve "que darán lugar a condiciones de viaje casi imposibles".

La nieve pesada y húmeda puede provocar numerosos cortes de electricidad, advirtió.

También se prevén inundaciones a lo largo de las costas de los estados del noreste y del Atlántico medio, como Delaware y Nueva Jersey, donde se espera que las comunidades se vean afectadas por condiciones extremas durante lo peor de la tormenta, entre la noche del domingo y la mañana del lunes.

Más de 50 millones de estadounidenses se encuentran en la trayectoria de la actual tormenta Nor'easter, un potente ciclón que se forma a lo largo de la costa este de Norteamérica.

PUBLICIDAD

Tormenta en Nueva York

En la ciudad de Nueva York, las autoridades y los residentes se preparaban para el impacto directo, la primera tormenta de nieve que azota la ciudad desde 2016.

"Ahora esperamos entre 13 y 17 pulgadas de nieve, pero existe una pequeña posibilidad de que veamos hasta 20 pulgadas, si no más", dijo el alcalde Zohran Mamdani en una rueda de prensa.

"Pido a todos los neoyorquinos que se queden en casa y no salgan a la calle por su seguridad", dijo, y añadió que el trayecto al trabajo el lunes por la mañana "será extremadamente peligroso".

Nueva York trajo equipo adicional para quitar la nieve desde fuera de la ciudad y planeó aumentar el uso de la geocodificación para realizar un seguimiento de las paradas de autobús y los cruces peatonales que necesitan ser despejados..

Una megatormenta que azotó la mitad este del país a finales de enero causó más de 100 muertes en todo el país y golpeó algunas ciudades con fuertes nevadas y aguanieve que se congelaron formando hielo duro como una roca.

Alerta en Nueva Jersey

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia a partir del mediodía del domingo, liberando fondos y permitiendo el rápido despliegue de recursos para hacer frente a la inminente crisis meteorológica.

Las autoridades de Atlantic City, en Nueva Jersey, instaron a los residentes y visitantes de los casinos a permanecer fuera de las calles, especialmente en los barrios bajos propensos a las inundaciones.

PUBLICIDAD

"Podría seguir enumerando probablemente unas dos docenas de calles en las que sabemos que habrá agua y, además, nieve", dijo Scott Evans, jefe de bomberos y coordinador de gestión de emergencias de la ciudad.

"No se podrá ver hasta que sea demasiado tarde, así que, por favor, quédense en casa", advirtió.

Muchas iglesias cancelaron los servicios dominicales y otras actividades. Para compensar, la parroquia de Santa Verónica en Howell, Nueva Jersey, añadió una misa extra el sábado por la noche.