Google Play pagará $700 millones en acuerdo tras demanda: quién es elegible, cuánto puedes recibir y cómo cobrar la compensación

Tras años de litigios por presuntas prácticas anticompetitivas, Google acordó este mes pagar alrededor de 700 millones de dólares para resolver una demanda presentada por fiscales generales de todos los estados del país y otros territorios, quienes acusaron a la empresa de abusar de su dominio en la Google Play Store.

El acuerdo busca compensar a millones de consumidores que, durante varios años, realizaron compras de aplicaciones, suscripciones o contenido digital a través de la plataforma y que, según las autoridades, pudieron haber pagado precios inflados debido a la falta de competencia.

De los $700 millones acordados, $630 millones se destinarán específicamente a los consumidores afectados, mientras que $70 millones se pagarán a los estados como parte de sus reclamaciones legales.

Esto es lo que debes saber para obtener una compensación si eres elegible.

¿Por qué se llegó al acuerdo?

El acuerdo se originó tras la acusación de que Google abusó de su posición dominante en el mercado de apps para Android, imponiendo restricciones que dificultaban que desarrolladores y consumidores accedieran a alternativas fuera de la Google Play Store.

Entre las prácticas cuestionadas estaban contratos anticompetitivos para evitar que tiendas rivales se preinstalaran en dispositivos Android y barreras que disuadían la descarga directa de aplicaciones.

Los fiscales sostuvieron que esto resultó en precios más altos para los usuarios finales y menor competencia en el ecosistema de aplicaciones.

¿Quiénes son elegibles para la compensación de Google?

Para ser elegible a una compensación, debías haber realizado al menos una compra de una app, una suscripción o contenido dentro de una app a través de ‘Google Play Billing’ en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 30 de septiembre de 2023.

También deberás tener una dirección legal en alguno de los 50 estados de EEUU, el Distrito de Columbia, Puerto Rico o las Islas Vírgenes, indica el acuerdo publicado en el sitio web de Google Play.

¿Cuánto podrías recibir como compensación por tus compras en la tienda de apps de Google?

Según los términos del acuerdo, cada consumidor elegible recibirá un mínimo de $2.

Sin embargo, el monto final depende de cuánto gastaste en Google Play durante el periodo de elegibilidad en comparación con otros consumidores.

Si gastaste más en aplicaciones, suscripciones o compras dentro de apps, tu compensación podría ser mayor.

¿Cómo y dónde se recibirá el dinero del acuerdo de Google Play?

La mayoría de los pagos se realizarán automáticamente una vez que el acuerdo reciba la aprobación final del tribunal tras una audiencia programada para el 30 de abril de 2026.

El administrador del acuerdo utilizará los datos de transacciones y los métodos de contacto asociados con tu cuenta de Google Play para enviarte el dinero vía PayPal o Venmo, generalmente a la dirección de correo electrónico o número de teléfono que tengas en tu perfil.

En caso de que no puedas recibir pagos a través de estas plataformas o no tengas acceso al contacto registrado, se ofrecerá un proceso de reclamos más adelante.

