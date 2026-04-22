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Autel, el método con el que una red internacional roba autos en menos de un minuto en EEUU

La fiscal federal de Estados Unidos para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro, reveló este 22 de abril de 2026 la operación de una sofisticada red internacional dedicada al robo de vehículos mediante tecnología avanzada

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Por:N+ Univision
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Video Vandalizan varios autos en condominio The Villages

La fiscal federal de Estados Unidos para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro, reveló este 22 de abril de 2026 la operación de una sofisticada red internacional dedicada al robo de vehículos mediante tecnología avanzada. Según la acusación, la banda utiliza un dispositivo electrónico llamado Autel para sustraerlos en menos de un minuto y sin dejar rastros visibles.

Así funciona el robo sin llaves ni violencia

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De acuerdo con la fiscal, los delincuentes no necesitan llaves ni recurren a métodos tradicionales como romper ventanas o forzar el encendido. En su lugar, emplean el dispositivo Autel para reprogramar el sistema electrónico del vehículo, conocido como su “ cerebro”.

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En cuestión de segundos, los autos -incluidos modelos como Corvette, Camaro y Honda Civic- son modificados para aceptar un llavero electrónico en blanco. Acto seguido, los ladrones desactivan sistemas de rastreo como GPS y Bluetooth, lo que dificulta su localización inmediata.

El proceso: del robo a la exportación

Las operaciones se realizan principalmente durante la noche en Washington D.C., Maryland y Pensilvania. Una vez robados, los vehículos son “ enfriados”, es decir, se les cambian las placas para evitar su identificación.

Posteriormente, los autos son trasladados a puertos como Savannah y Baltimore. Para evadir controles, se introducen en contenedores etiquetados como “ muebles”, lo que reduce el nivel de inspección.

Directo al mercado negro internacional

Los contenedores son enviados a África, donde los vehículos alcanzan altos precios en el mercado negro. Las autoridades estiman que esta red ha robado más de 130 autos, con un valor total que podría alcanzar los 4 millones de dólares.

Hasta el momento, cinco personas han sido acusadas formalmente por delitos relacionados con conspiración, posesión y transporte de vehículos robados.

Video Buscan a sospechoso de vandalizar y robar autos en vecindario de Orlando
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