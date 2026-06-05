Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)

Un juez frena los esfuerzos de la administración Trump para imponer condiciones al programa SNAP

El juez federal Myong Joun dictó una orden judicial preliminar en la demanda que impugna las condiciones para obtener fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

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Por:N+ Univision
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Video Millones de beneficiarios de SNAP deben cumplir nuevos requisitos para mantener beneficios

Un juez federal falló el viernes a favor de 20 estados demócratas y detuvo un intento del gobierno de Trump de obligar a los estados a cumplir con una serie de condiciones para recibir miles de millones de dólares del programa federal de ayuda alimentaria.

El juez federal Myong Joun dictó una orden judicial preliminar en la demanda que impugna las condiciones para obtener fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP). Entre estas condiciones se encuentran restricciones relacionadas con la "ideología de género", la "inmigración" y la "igualdad de oportunidades deportivas" para mujeres y niñas.

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El juez dijo que emitiría un memorándum más adelante explicando su decisión.

Acusan 'obstáculos inconstitucionales' para acceder a SNAP

En su demanda, los estados argumentaron que el Departamento de Agricultura ha "puesto obstáculos inconstitucionales e ilegales entre los programas creados por el Congreso y los estados que dependen de ellos, poniendo en peligro el apoyo nutricional fundamental, la investigación agrícola vital y la seguridad de nuestra cadena alimentaria nacional y nuestras comunidades".

Los abogados del gobierno se opusieron a la orden judicial preliminar, argumentando en su escrito presentado ante el tribunal que "estos nuevos requisitos ayudarían a promover la buena administración del dinero de los contribuyentes, fortalecerían el control y la supervisión del USDA sobre los fondos comprometidos y garantizarían que los beneficiarios de las subvenciones cumplan con las leyes, regulaciones y políticas federales".

El programa SNAP es una parte fundamental de la red de seguridad social estadounidense, que ayuda a unos 39 millones de estadounidenses (aproximadamente 1 de cada 9) a comprar alimentos.

Según datos preliminares del Departamento de Agricultura, el número de beneficiarios disminuyó en casi 4.3 millones entre enero de 2025 y enero de 2026. Los expertos señalan que los nuevos requisitos impuestos por un proyecto de ley de recortes masivos de impuestos y gastos, impulsado por los republicanos en el Congreso el verano pasado, son las principales razones.

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