Jeanine Pirro: la jueza de TV que desinformó sobre las elecciones de 2020, ya es la fiscal federal interina de Washington DC

Aunque su nombramiento es interino, Jeanine Pirro ha visto recompensada su lealtad al presidente Donald Trump al ser juramentada este miércoles como fiscal federal de Washington DC, cargo para el que la designó el mandatario.

La controvertida expresentadora de Fox News, quien en la década de 1990 y 2000 fue jueza y fiscal de distrito durante tres períodos en el estado de Nueva York, estará a cargo ahora de perseguir los crímenes en la capital federal, desde la oficina de fiscales más grande del país.

Pirro, a pocos días de cumplir 74 años de edad, es una abogada graduada en la Escuela de Derecho de Albany, y se convierte en otro nombramiento proveniente de Fox News, tal y como el de Pete Hegseth, actual secretario de Defensa que fue conpresentador de Fox & Friends Weekend (Fox y Amigos Fin de Semana).

Pero su perfil más conocido es el que inició en 2006, cuando se unió a la cadena de noticias conservadora, donde tuvo dos programas, The Five y Justice with Judge Jeanine.

Pirro fue demandada por difundir desinformación sobre las elecciones de 2020

Fue en Fox News donde Pirro izo afirmaciones falsas sobre la veracidad de las elecciones de noviembre de 2020, en las que Joe Biden venció a Donald Trump, y que han conducido a una demanda milmillonaria de la empresa de tecnología electoral Smartmatic contra la cadena televisiva.

En el pleito judicial también están incluidos Pirro y otras personalidades del canal por difundir afirmaciones falsas de que la empresa ayudó a robarle a Trump las elecciones presidenciales.

La demanda por difamación, presentada ante un tribunal en Nueva York, reclama 2,700 millones de dólares a los acusados.

Fox News ya había alcanzado en abril de 2023 un acuerdo para pagar 790 millones de dólares a la empresa Dominion Voting Systems, a fin de evitar otro juicio de difamación por la divulgación de falsedades sobre un presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2020.

Otras controversias de Pirro

Las elecciones del 2020 no han sido la única polémica de Pirro en su tiempo en Fox News..

En 2019 hizo críticas a la lealtad y respeto a las leyes de Estados Unidos de la representante demócrata Ilhan Omar (Minnesota), por ser musulmana.

"Omar usa un hiyab que, según el Corán, obliga a las mujeres a cubrirse para evitar ser abusadas. ¿Acaso su adhesión a esta doctrina islámica indica su adhesión a la sharia, que en sí misma es antitética a la Constitución de Estados Unidos?", preguntó Pirro.

Fox News se vio obligada a suspender el programa, pero unos días después volvió al aire, luego de que el presidente Trump, entonces en su primer mandato, escribiera en su cuenta en Twitter (ahora X) pidiendo que "traigan de vuelta a @JudgeJeanine Pirro. Dejen de esforzarse tanto en ser políticamente correctos, lo cual solo los derribará, y sigan luchando por nuestro país".

Omar, elegida al Congreso en 2016, es la primera mujer de origen somalí y de religión musulmana, en ser elegida como congresista.

El presidente Donald Trump, a la izquierda, observa mientras la fiscal general Pam Bondi, en el centro, realiza una ceremonia de juramento para la fiscal general interina del Distrito de Columbia Jeanine Pirro, a la derecha, el miércoles 28 de mayo de 2025, en Washington. Imagen Evan Vucci/AP

Trump anunció su decisión del nombrar a Pirro el pasado 8 de mayo en un mensaje en la red Truth Social. Allí dijo que la ahora fiscal de DC fue en su tiempo como fiscal de Nueva York "una poderosa defensora de las víctimas de los criminales" y que "sobresalió en todos los aspectos"

También dijo de Pirro que era coanfitriona de The Five, "uno de los programas de tv con más audiencia" y que estaba "increíblemente bien calificada para este puesto, y es considerada uno de los mejores fiscales de distrito en la historia del estado de Nueva York".

Al momento de la juramentación, Trump dijo que Pirro ha "dedicado su vida a la búsqueda de la justicia, la defensa de la libertad y el estado de Derecho justo, igualitario e imparcial (...) ella restablecerá la seguridad pública en la capital, acabará con las bandas callejeras y las redes criminales".

Por su parte, Pirro, desde que se inició la actual administración, ha defendido la gestión del presidente Donald Trump en asuntos como la imposición de aranceles a China, la expulsión de presuntos pandilleros a El Salvador o la eliminación del departamento de Educación, desde Fox News y en su cuenta en X.

El nombramiento de Pirro debe ser confirmado por el Senado. Fue nominada en reemplazo de Ed Martin, el anterior candidato de Trump para el puesto, que enfrentó resistencia partidista para su confirmación, debido a su poca experiencia legal, sus visiones políticas divisivas y su apoyo a los manifestantes que asediaron el Capitolio en 2021.

