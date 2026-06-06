Noticias Donald Trump indulta a Stephen Buyer, excongresista condenado por uso de información privilegiada En 2023, Buyer fue condenado a 22 meses de prisión por operaciones realizadas mientras trabajaba como consultor y lobista. Se le ordenó confiscar más de 350 000 dólares, correspondientes a las ganancias ilícitas, y pagar una multa de 10 000 dólares

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El presidente Donald Trump ha concedido el indulto a Stephen Buyer, un excongresista republicano de Indiana que cumplió casi dos años de prisión por realizar transacciones bursátiles ilegales basadas en información privilegiada después de dejar el cargo.

En 2023, Buyer fue condenado a 22 meses de prisión por operaciones realizadas mientras trabajaba como consultor y lobista. Se le ordenó confiscar más de 350.000 dólares correspondientes a las ganancias ilícitas y pagar una multa de 10.000 dólares. Fue puesto en libertad en 2025.

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Al concederle un indulto total, completo e incondicional, Trump citó la trayectoria de Buyer como asesor jurídico militar en el Ejército y en la Cámara de Representantes, a la que calificó de "distinguida y muy productiva". El indulto fue fechado el jueves y publicado por la Casa Blanca a última hora del viernes.

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Buyer afirmó que el indulto “corrige un procesamiento con motivaciones políticas” y que fue “horrible estar encarcelado por un delito que no cometí”. Mantiene su inocencia.

El 31 de mayo, Trump utilizó su plataforma de redes sociales Truth Social para compartir un par de cartas en las que solicitaba un indulto presidencial para Buyer, un abogado y veterano de la Guerra del Golfo que dejó el cargo en 2011. Fue fiscal de la Cámara de Representantes en el juicio político contra el presidente demócrata Bill Clinton en 1998 y, en 2016, formó parte del equipo de transición de Trump, centrándose en asuntos relacionados con los veteranos.

Una carta firmada por más de 40 ex republicanos en el Congreso afirmaba que Buyer fue "víctima de la persecución del estado profundo" debido a su participación en el juicio de Clinton.

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“Al igual que usted, señor presidente, Steve ha sido víctima de la guerra jurídica llevada a cabo por la administración Biden”, escribieron en la carta de abril de 2025.

Una segunda carta, firmada por cinco congresistas republicanos, afirmaba que indultar a Buyer haría justicia en su caso. La carta, fechada en junio de 2025, estaba firmada por Tom Cole, Ken Calvert, Marlin Stutzman, Jack Bergman y Pete Sessions.

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Buyer, de 67 años, fue condenado en relación con el uso de información privilegiada en la fusión de T-Mobile y Sprint, valorada en 26.500 millones de dólares y anunciada en abril de 2018, y por operaciones ilegales con la empresa de consultoría de gestión Navigant cuando su cliente Guidehouse iba a adquirirla en una operación que se hizo pública semanas después.