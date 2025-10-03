"Otro desafío para la economía": los riesgos de un cierre prolongado del gobierno sobre el empleo y el crecimiento

Video ¿Cómo afecta el cierre de gobierno a programas alimentarios como SNAP y WIC? Te explicamos

Lo que hace unas semanas era una amenaza, se convirtió en un nuevo desafío para la economía de Estados Unidos: un cierre parcial del gobierno federal.

Por eso nos hemos quedado sin conocer este viernes cómo le fue al mercado laboral en septiembre, dado que la oficina de estadísticas suspendió temporalmente sus informes. Ahora, el presidente Donald Trump tiene en la mira despedir a "miles" de trabajadores, en una movida que probablemente será retada en cortes. Y por eso también sobrevuela el riesgo de que un cierre prolongado reste, aunque en unas centésimas, crecimiento económico este año.

PUBLICIDAD

Todo esto podría deteriorar un escenario en el que ya se ha desacelerado la creación de empleos y preocupa un repunte de la inflación. Una combinación que complica el margen de maniobra de la Reserva Federal para tratar de resolver los tropezones económicos.

Si bien la economía creció a un buen ritmo en el segundo trimestre de este año, expertos esperaban una desaceleración en la segunda mitad del año en medio de las políticas arancelarias de Trump.

"Si vemos un cierre que dura varias semanas o más de un mes, eso representa otro desafío para la economía", evaluó en una conversación telefónica con Univision Noticias Michael Negrón, senior fellow del Center for American Progress, un instituto de estudios de corte progresista.

"Todo esto está ocurriendo mientras, casi cada semana, el presidente anuncia nuevos aranceles y otras acciones que contribuyen a la incertidumbre que los consumidores y las empresas sienten en esta economía", agregó Negrón, que también fue asesor especial del expresidente demócrata Joe Biden.

Después del cierre del gobierno previo —el de 2018-2019 que ha sido el más largo de la historia con 35 días—, "la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO en inglés) estimó que hubo una pérdida permanente de $3,000 millones para la economía (...) Y eso es algo que debemos recordar en este cierre del gobierno", dijo Negrón. Esos $3,000 millones significaron que la economía dejó de crecer 0.02% en 2019, de acuerdo con los cálculos de CBO.

CBO ha dicho ahora que el impacto del cierre gubernamental en la economía en general "dependerá de su magnitud y duración".

PUBLICIDAD

También advirtió un efecto colateral en las empresas privadas. "Esperamos que si el cierre del gobierno persiste por varias semanas, algunas entidades del sector privado nunca recuperarán todo el ingreso perdido como resultado de la suspensión en la actividad federal", agregó.

Trump alista despidos mientras datos señalan que se están perdiendo empleos

Las negociaciones entre la Casa Blanca y los republicanos y los demócratas en el Congreso siguen trabadas. Mientras tanto, la administración de Trump prepara despidos que de acuerdo con la secretaria de prensa Karoline Leavitt se contarán por "miles".

Durante un cese parcial de operaciones usualmente miles de empleados dejan de trabajar temporalmente y, cuando el gobierno reabre, reciben sus salarios de forma retroactiva. "CBO estima que durante este lapso en el financiamiento del año fiscal 2026, cerca de 750,000 empleados dejen de laborar (lo que en inglés se cataloga como 'furlough') cada día. El costo total diario de su compensación será cerca de $400 millones", se lee en un análisis de esa oficina presupuestaria.

Lo que haría Trump en esta ocasión es distinto. El presidente busca despedir a "miles" de trabajadores públicos, algo que probablemente será desafiado en los tribunales.

Ello cuando preocupan las cifras de un sector laboral que hasta hace unos meses se creía súper sólido.

Desconocemos el reporte oficial sobre el empleo de septiembre, crucial para el análisis que la Reserva Federal (Fed) necesita hacer antes de la reunión de fines de este mes en la que decidirá si vuelve a recortar o mantiene la tasa clave de interés. Pero datos de esta misma semana dieron algunas pistas.

PUBLICIDAD

El sector privado perdió 32,000 empleos en septiembre, de acuerdo con un reporte de la procesadora de nóminas ADP. Se eliminaron empleos en la construcción, la manufactura, el comercio y transporte, y la hospitalidad. Se crearon puestos mayormente en los sectores de la minería y la salud.

Otro informe oficial con datos más detallados de agosto reflejó que los puestos de trabajo disponibles, una suerte de barómetro sobre la demanda por trabajadores, crecieron a un ritmo lento —19,000— y que las contrataciones se redujeron.

El gobierno había reportado previamente para ese mes la creación de pocos empleos —22,000— y había revisado la cifra de junio para aclarar que ese mes se perdieron en Estados Unidos puestos de trabajo por primera vez en más de cuatro años.

El impacto de las políticas antiinmigrantes en la fuerza laboral

Un informe del Center for American Progress profundizó en lo que sucede con el empleo en el país.

Salarios ajustados a la inflación mayormente a la baja. Industrias donde los salarios sí crecen pero porque en ellas hay una escasez de trabajadores, como sucede en la construcción y el transporte. Y un sector de la salud con abundantes trabajadores inmigrantes bajo amenaza por los recortes aprobados en una reciente ley en el Congreso y la ofensiva de detenciones y deportaciones de Trump.

"Los ataques del gobierno de Trump sobre los inmigrantes amenazan la fuerza laboral del cuidado de la salud de la nación", dijo el informe.

PUBLICIDAD

"Los inmigrantes, sobre todo mujeres, juegan un papel en el ciudado de la salud pues en 2023 representaron 16% de la fuerza hospitalaria, 28% de la fuerza del cuidado a largo plazo y 32% de la fuerza del cuidado en el hogar", agregó.

El jefe de la Fed, Jerome Powell, también puso esto de relieve en recientes declaraciones. Habló de un "equilibrio curioso" en medio de una política migratoria que desaceleró de forma abrupa tanto el crecimiento como la cantidad de personas que participan de la fuerza laboral.

Los datos disponibles más recientes sobre la fuerza laboral inmigrante en Estados Unidos son de 2023. Pew Research Center ubicó la cifra en 33 millones, incluyendo 23 millones que están de forma legal en el país y 10 millones no autorizados.

Casi uno de cada cinco trabajadores o 19% era inmigrante en 2023, según Pew, una cifra que había crecido de forma constante desde al menos 1995.

Mira también: