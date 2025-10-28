Amazon recortará unos 14,000 empleos corporativos a partir de este martes (y se espera que los despidos continúen)

Amazon eliminará alrededor de 14,000 empleos corporativos a partir de esta semana, a medida que el gigante minorista de venta en línea aumenta la inversión en inteligencia artificial y reduce costos en otros sectores.

En junio, el director ejecutivo Andy Jassy, quien ha buscado agresivamente recortar costos desde que asumió el cargo en 2021, declaró que anticipaba que la IA generativa reduciría la fuerza laboral corporativa de Amazon en los próximos años.

PUBLICIDAD

Jassy afirmó entonces que Amazon tenía más de 1,000 servicios y aplicaciones de IA generativa en desarrollo, pero esa cifra era una pequeña fracción de lo que planea desarrollar y animó a los empleados a sumarse a los planes de IA de la compañía tras el anuncio de una inversión de 10,000 millones de dólares en la construcción de un campus en Carolina del Norte para ampliar su infraestructura de computación en la nube e inteligencia artificial.

El recorte que Amazon comenzará esta semana un podría terminar por afectar hasta a unos 30,000 empleados, según confirmaron a Reuters tres fuentes con conocimiento del plan.

La medida forma parte de un proceso de reducción de gastos y de reorganización interna tras el aumento de contrataciones durante la pandemia, cuando se multiplicaron las compras online.

El ajuste, que representa alrededor del 10 % de la plantilla corporativa, compuesta por unos 350,000 trabajadores, será la mayor ronda de despidos en la compañía desde finales de 2022, cuando eliminó aproximadamente 27,000 puestos. En total, Amazon emplea a más de 1.5 millones de personas, la mayoría en centros logísticos y de distribución, que no se verán afectados.

Según la agencia AFP, los despidos estarán centrados en trabajadores que cumplen funciones de soporte o estratégicas, como recursos humanos, publicidad, altos ejecutivos, entre otros. También podrían ser afectados trabajadores de Amazon Web Services (AWS), el servicio responsable del apagón de internet la semana pasada.

Se esperaba que las primeras notificaciones comenzaran a enviarse este mismo martes por la mañana y los directivos de los equipos implicados fueron instruidos el lunes sobre cómo comunicar la medida a sus empleados. Luego se espera otra ronda de recortes corporativos en enero, tras la temporada de compras navideñas, dijeron fuentes a The New York Times.

PUBLICIDAD

“Las reducciones que compartimos hoy son una continuación de este trabajo para fortalecernos aún más, reduciendo aún más la burocracia, eliminando capas y redireccionando recursos para asegurarnos de invertir en nuestras mayores apuestas y en lo que más importa para las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes”, declaró Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia del Personal y Tecnología de Amazon, en un mensaje a los empleados el martes.

El mercado laboral, que durante años ha sido un pilar de la economía estadounidense, muestra signos de debilitamiento. Los despidos han sido limitados, pero lo mismo puede decirse de la contratación.

Muchos minoristas están reduciendo la contratación estacional este año debido a la incertidumbre sobre la economía estadounidense y los aranceles. Sin embargo, Amazon Inc. anunció este mes que contrataría a 250,000 trabajadores temporales, la misma cantidad que en la temporada navideña del año pasado.

Jassy reconoció en junio que la automatización y el uso de herramientas de inteligencia artificial probablemente llevarían a nuevos recortes, al sustituir tareas repetitivas o administrativas.

Analistas del sector interpretan esta ronda como una señal de que Amazon ya está obteniendo ganancias de productividad gracias a la IA.

“La empresa está logrando suficientes avances impulsados por la inteligencia artificial como para sostener una reducción significativa en sus equipos corporativos”, dijo Sky Canaves, analista de eMarketer, citada por Reuters.

PUBLICIDAD

Mira también: