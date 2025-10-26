Aranceles, represalias y furia por un anuncio con palabras de Reagan: la guerra comercial de Trump con Canadá

Video El anuncio que molestó a Trump y lo hizo frenar las negociaciones con Canadá

La avalancha de aranceles del presidente Donald Trump ha tensado rápidamente la relación de larga data entre Estados Unidos y Canadá durante el último año.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha amenazado la economía de Canadá con elevados impuestos a la importación de sus productos. Incluso ha afirmado que el vecino del norte de Estados Unidos podría ser "el estado número 51". Esa retórica, junto con la sucesión de nuevos aranceles que se aplican y se retiran, ha indignado a los canadienses y ha creado una mayor incertidumbre para las empresas y los consumidores de ambos países.

Canadá ha respondido con medidas comerciales de represalia. Y, recientemente, el primer ministro canadiense, Mark Carney, esbozó planes para duplicar sus exportaciones fuera de Estados Unidos en la próxima década.

Trump también prometió poner fin a "todas las negociaciones comerciales" con Canadá por un anuncio televisivo del gobierno de Ontario en contra de sus aranceles, aunque la provincia ha dicho desde entonces que suspenderá esa campaña. Y este sábado anunció que sumaba 10% de tasa a todos los aranceles fijados para la importación de productos canadienses.

A continuación se presenta una cronología de cómo hemos llegado a esta situación.

Enero

En su primer día en el cargo, Trump dice que espera aplicar aranceles del 25% a las importaciones procedentes de Canadá a partir del 1 de febrero.

Febrero

Trump firma una orden ejecutiva para imponer aranceles del 25% a las importaciones procedentes de Canadá a partir del 4 de febrero, invocando esta facultad al declarar una emergencia nacional, supuestamente por la inmigración indocumentada y el tráfico de drogas.

El entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, promete responder con aranceles del 25% sobre hasta 155,000 millones de dólares en importaciones estadounidenses. Pero días después, Trump acepta una pausa de 30 días, lo que calma las tensiones, al menos temporalmente.

Marzo

Los aranceles del 25% de Trump sobre las importaciones procedentes de Canadá entran en vigor el 4 de marzo, aunque limita el gravamen sobre la energía canadiense al 10%. En respuesta, Trudeau anuncia aranceles de represalia sobre más de 100,000 millones de dólares en productos estadounidenses durante 21 días.

Pero Trump pronto concede una exención de un mes a estos aranceles para los fabricantes de automóviles estadounidenses y, más tarde, pospone sus aranceles del 25% sobre los productos que cumplen con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), un pacto comercial de su primer mandato. La medida descongela en cierta medida las relaciones con Canadá, que suspende una segunda oleada de aranceles de represalia, aunque sigue habiendo incertidumbre.

A nivel mundial, los nuevos aranceles de Trump sobre el acero y el aluminio, que ahora gravan las importaciones de ambos metales con un 25%, siguen entrando en vigor el 12 de marzo. Canadá impone entonces más aranceles de represalia por valor de 29,800 millones de dólares canadienses (20,700 millones de dólares) a las importaciones estadounidenses, a partir del 13 de marzo.

Abril

Trump anuncia el 2 de abril los aranceles 'recíprocos' que llevaba tanto tiempo prometiendo a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, pero no revela impuestos adicionales a Canadá.

La Casa Blanca afirma que las importaciones que cumplan con el USMCA pueden seguir entrando en Estados Unidos libres de aranceles y que, una vez que se satisfagan las demandas de Trump en materia de inmigración y tráfico de drogas, el arancel sobre el resto de sus importaciones podría reducirse del 25% al 12%.

Aun así, como parte de los nuevos gravámenes que afectan a los socios comerciales de todo el mundo, los aranceles generales del 25% de Trump sobre las importaciones de automóviles entran en vigor el 3 de abril, comenzando por los impuestos sobre los automóviles totalmente importados. En respuesta, el primer ministro canadiense, Mark Carney, iguala los gravámenes del 25% con un arancel sobre los vehículos no conformes con el USMCA importados de Estados Unidos a partir del 9 de abril.

Más tarde, Trump firma una orden ejecutiva para relajar algunos de sus aranceles sobre los automóviles, pero el alivio es limitado.

Mayo

El 28 de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos impide a Trump imponer la mayor parte de sus aranceles más drásticos dictaminando que el presidente se extralimitó en sus funciones al invocar una ley de poderes de emergencia para imponer impuestos a las importaciones de casi todos los países del mundo, incluidos los gravámenes impuestos a Canadá.

Junio

A nivel mundial, los nuevos aranceles del 50% de Trump sobre casi todo el acero y el aluminio extranjeros entran en vigor el 4 de junio. Carney amenaza posteriormente con imponer nuevos aranceles al acero y el aluminio estadounidenses a partir de julio, a la espera de que avancen las negociaciones comerciales. El primer ministro canadiense advierte que la guerra comercial de Trump corre el riesgo de provocar una recesión mundial.

Trump asegura que ha suspendido las negociaciones comerciales con Canadá por sus planes de continuar con un impuesto a las empresas tecnológicas. Sin embargo, días después, Carney expresa que Canadá revocará la aplicación de ese impuesto, denominado "impuesto sobre los servicios digitales", y que se reanudarán las negociaciones.

Julio

Trump envía una carta a Canadá en la que advierte que Estados Unidos aumentará sus aranceles contra el país al 35% a partir del 1 de agosto, frente al 25% impuesto en marzo, aunque algunos productos están actualmente protegidos por el pacto USCMA. En ese momento, Carney mantiene que Canadá seguirá trabajando para alcanzar un acuerdo antes de la nueva fecha límite.

Agosto

El aumento del arancel del 35% de Trump sobre una serie de productos canadienses entra en vigor el 1 de agosto. A nivel mundial, también entra en vigencia el nuevo impuesto del 50% de Estados Unidos sobre el cobre importado.

A finales de mes, Carney señala que Canadá eliminará muchos de sus aranceles de represalia para equipararse a las exenciones estadounidenses para los productos cubiertos por el pacto USMCA. Los críticos condenan la medida como una capitulación ante Trump, pero el primer ministro sostiene que Canadá se encuentra en una buena posición y que dichas exenciones impulsarían nuevas negociaciones comerciales.

Las importaciones de bajo valor que entran en Estados Unidos pierden su condición de libres de aranceles con el fin de la regla "de minimis" el 29 de agosto. La retirada se aplica a todos los países, incluido Canadá.

Mientras tanto, un tribunal federal de apelaciones dictamina que Trump utilizó ilegalmente sus poderes de emergencia para imponer aranceles generalizados en todo el mundo, pero mantiene los impuestos a la importación por ahora. La administración Trump recurre posteriormente ante el Tribunal Supremo.

Octubre

Para los socios comerciales de todo el mundo, los nuevos aranceles de Trump sobre los armarios de cocina, los muebles de baño y los muebles tapizados de madera entran en vigor el 14 de octubre comenzando con un gravamen del 25% sobre muchas de estas importaciones, antes de las tasas más elevadas previstas para el 1 de enero.

El 22 de octubre, Carney esboza los planes de Canadá para duplicar sus exportaciones fuera de Estados Unidos en la próxima década. Señala los aranceles de Trump y destaca que los puestos de trabajo afectados en todo Canadá están "amenazados" y que los nuevos gravámenes están provocando un enfriamiento de la inversión.

Un día después, Trump dice que pone fin a "todas las negociaciones comerciales" con Canadá, en una medida repentina por un anuncio televisivo con un supuesto discurso del expresidente Ronald Reagan en contra de los aranceles estadounidenses, que según Trump tergiversaba los hechos y tenía como objetivo influir en las decisiones judiciales.

El anuncio fue pagado por el gobierno provincial de Ontario, no por el gobierno federal canadiense. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, expresó luego que retiraría el anuncio televisivo para que se puedan reanudar las negociaciones comerciales.

El 25 de octubre el presidente Trump incrementó en 10% los aranceles a los productos canadienses importados a Estados Unidos, como respuesta al polémico video.

"Canadá fue sorprendido in fraganti colocando un anuncio fraudulento sobre el discurso de Ronald Reagan sobre los aranceles (...) Debido a su grave tergiversación de los hechos y a su acto hostil, voy a aumentar los aranceles a Canadá en un 10 % por encima de lo que pagan ahora", dijo Trump en sus redes sociales.

