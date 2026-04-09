Noticias A más de 4,800 °F y a velocidad supersónica: así será la peligrosa vuelta a la Tierra de Artemis II La especialista de misión Christina Koch, el especialista de misión Jeremy Hansen, el comandante Reid Wiseman y el piloto Victor Glover vuelven a casa tras haber rodeado la cara oculta de La Luna, una experiencia reservada para muy pocos en la historia de la humanidad.



Video Misión Artemis II cumple ocho días, astronautas se preparan para regresar a la Tierra

La tripulación de Artemis II ya se prepara para su regreso a la Tierra el viernes 10 de abril de 2026, marcando el inicio de las horas más críticas de la misión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos ( NASA, por sus siglas en inglés).

A más de 200 mil millas de distancia, el despertar de este jueves 9 de abril de 2026 llega acompañado de la canción “Under Pressure” de Queen y David Bowie, mientras el planeta azul se asoma cada vez más grande por la ventana de la nave Orión.

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Misión Artemis II completada: Orión regresa a la Tierra

Este no es un trayecto cualquiera, ya que la especialista de misión Christina Koch, el especialista de misión Jeremy Hansen, el comandante Reid Wiseman y el piloto Victor Glover, vuelven a casa tras haber rodeado la cara oculta de la Luna, una experiencia reservada para muy pocos en la historia de la humanidad.

El viernes 10 de abril de 2026, los cuatro astronautas de la NASA desafiarán nuevamente la física. A velocidad supersónica -unos 40,000 km/h- la cápsula Orión se lanzará hacia la atmósfera terrestre. El escudo térmico enfrentará temperaturas infernales que van desde los 3,002 °F hasta más de 4,892 °F, producto de la fricción extrema; cada grado cuenta, cada segundo es crítico.

Astronautas se preparan para regresar a casa

Pero no solo la nave será puesta a prueba; pues tras días en microgravedad, el cuerpo humano debe reaprender a soportar su propio peso.

Por ello, la tripulación ensaya con una prenda especial que comprime la parte inferior del cuerpo, ayudando a mantener la presión arterial y evitar mareos o desmayos. La llamada intolerancia ortostática puede convertir algo tan simple como ponerse de pie en un reto.

Horas antes del amerizaje, los astronautas tomarán el control manual de la nave. A través de la ventana, alinearán un objetivo en el espacio y orientarán la cápsula hasta apuntar de cola al Sol; esta no es solo una maniobra técnica, es una estrategia precisa entre calor, energía y control.

Cuenta regresiva para aterrizar en el Pacífico

Mientras aseguran la cabina y ajustan sus asientos, el destino se fija frente a la costa de San Diego, y a las 20:07 horas, el océano Pacífico recibirá a los viajeros de la misión Artemis II de la NASA que caerán sobre el mar en la nave Orión. Después de días entre la gravedad de dos mundos, el regreso a casa está a punto de completarse.

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JICM