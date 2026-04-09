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A más de 4,800 °F y a velocidad supersónica: así será la peligrosa vuelta a la Tierra de Artemis II

La especialista de misión Christina Koch, el especialista de misión Jeremy Hansen, el comandante Reid Wiseman y el piloto Victor Glover vuelven a casa tras haber rodeado la cara oculta de La Luna, una experiencia reservada para muy pocos en la historia de la humanidad.

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Por:N+ Univision
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Video Misión Artemis II cumple ocho días, astronautas se preparan para regresar a la Tierra

La tripulación de Artemis II ya se prepara para su regreso a la Tierra el viernes 10 de abril de 2026, marcando el inicio de las horas más críticas de la misión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos ( NASA, por sus siglas en inglés).

A más de 200 mil millas de distancia, el despertar de este jueves 9 de abril de 2026 llega acompañado de la canción “Under Pressure” de Queen y David Bowie, mientras el planeta azul se asoma cada vez más grande por la ventana de la nave Orión.

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Misión Artemis II completada: Orión regresa a la Tierra

Este no es un trayecto cualquiera, ya que la especialista de misión Christina Koch, el especialista de misión Jeremy Hansen, el comandante Reid Wiseman y el piloto Victor Glover, vuelven a casa tras haber rodeado la cara oculta de la Luna, una experiencia reservada para muy pocos en la historia de la humanidad.

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El viernes 10 de abril de 2026, los cuatro astronautas de la NASA desafiarán nuevamente la física. A velocidad supersónica -unos 40,000 km/h- la cápsula Orión se lanzará hacia la atmósfera terrestre. El escudo térmico enfrentará temperaturas infernales que van desde los 3,002 °F hasta más de 4,892 °F, producto de la fricción extrema; cada grado cuenta, cada segundo es crítico.

Astronautas se preparan para regresar a casa

Pero no solo la nave será puesta a prueba; pues tras días en microgravedad, el cuerpo humano debe reaprender a soportar su propio peso.

Por ello, la tripulación ensaya con una prenda especial que comprime la parte inferior del cuerpo, ayudando a mantener la presión arterial y evitar mareos o desmayos. La llamada intolerancia ortostática puede convertir algo tan simple como ponerse de pie en un reto.

Horas antes del amerizaje, los astronautas tomarán el control manual de la nave. A través de la ventana, alinearán un objetivo en el espacio y orientarán la cápsula hasta apuntar de cola al Sol; esta no es solo una maniobra técnica, es una estrategia precisa entre calor, energía y control.

Cuenta regresiva para aterrizar en el Pacífico

Mientras aseguran la cabina y ajustan sus asientos, el destino se fija frente a la costa de San Diego, y a las 20:07 horas, el océano Pacífico recibirá a los viajeros de la misión Artemis II de la NASA que caerán sobre el mar en la nave Orión. Después de días entre la gravedad de dos mundos, el regreso a casa está a punto de completarse.

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JICM

Video ¿La Luna realmente es gris? Lo que Artemis II revela al sobrevolar la cara oculta de este satélite natural
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