Noticias Día 8 del viaje a la Luna en la misión Artemis II: astronautas preparan regreso a la Tierra con pruebas clave Mientras alistan su descenso, los astronautas enfrentan fallas en el sistema sanitario y usan métodos alternativosMientras alistan su descenso, los astronautas enfrentan fallas en el sistema sanitario y usan métodos alternativos.

Video Artemis II hoy 8 de abril | liberan playlist de la misión y astronautas platican con la Estación Espacial

En su octavo día, los astronautas de Artemis II vivieron un día tranquilo con un saludo especial y alistaron los últimos detalles para su descenso a través de la atmósfera terrestre previsto para el viernes, mientras la NASA compartió detalles para los internautas que están pendientes de la histórica misión lunar.

Ayer, se reportó que persisten problemas en el inodoro de la nave. Los tripulantes no pueden expulsar la orina al espacio adecuadamente.

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Es probable que la obstrucción de la boquilla de ventilación por hielo, como se había dicho anteriormente, no sea la causa. Una nueva hipótesis apunta a una reacción química que genera residuos que bloquean un filtro.

De ahí que los viajeros espaciales usan métodos alternativos, según lo previsto por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

La recta final

Este miércoles 8 de abril, a dos días del amerizaje con que los astronautas llegarán a casa, se programó el encendido de los motores por la noche. La maniobra de corrección de la trayectoria de retorno 1 fue establecida a las 21:30 horas, tiempo del Este.

Se informó que su duración será de 15 segundos y utilizará los propulsores de control de reacción de la nave espacial Orion. Se espera que acelere la nave a una velocidad de aproximadamente 0.396 metros por segundo.

A las 21:45, se espera que los astronautas ofrezcan una rueda de prensa. Antes, practicarán procedimientos de protección contra la radiación.

Luego, a las 22:59, realizarán un vuelo manual con su cápsula Orion para seguir probando sus capacidades, alternando entre los dos modos de control. Esos fueron los dos objetivos de la jornada reportados por la NASA.

Despiertos a ritmo de Queen

Los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, se despertaron a las 11:35 horas, tiempo del Este de Estados Unidos, al ritmo de "Under Pressure" de David Bowie y Queen.

Luego de apagar la música, el Centro de Control de Misión en Houston transmitió un mensaje cordial: "¡Buenos días, Artemis II!", gritaron trabajadores de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

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Después, una persona se dirigió al especialista de misión Jeremy Hansen, de la CSA.

"Tus amigos y colegas de la Agencia Espacial Canadiense te desean otro gran día en tu viaje. Todos los canadienses nos sentimos inspirados por tu aventura y te acompañamos en cada paso del camino. ¡Vamos!", le animaron.

Al despertar, los astronautas se encontraban a 322 mil 316 kilómetros de la Tierra y a 134 mil 459 kilómetros de la Luna, informó la NASA.

Sesiones de ejercicio

Wiseman, Glover, Koch y Hansen completaron su sesión diaria de ejercicios con volante de inercia como parte del programa de entrenamiento físico de la misión.

El volante de inercia usa un sistema de cables que permite realizar tanto ejercicios aeróbicos, como remo, como movimientos de resistencia, incluyendo sentadillas y peso muerto.

El comandante Wiseman comenzó su rutina a las 15:00, hora del Este. Se trata de una actividad diaria para todos los tripulantes para contrarrestar los efectos de la microgravedad en sus músculos y huesos.



"¿Pueden confirmar que este es mi último ejercicio de la misión?", preguntó el astronauta a Houston. "Me ayudará con la gestión del almacenamiento", indicó.



A partir de ahora, los astronautas ya comenzaron a guardar todo su equipo, porque cualquier objeto suelto dentro de la nave puede ser peligros en el ingreso a la Tierra la noche del 10 de abril.

"La tripulación empezará a guardar el equipo e instalar sus asientos para asegurarse de que todo esté bien sujeto para la reentrada. Para preparar la cabina para la entrada, los equipos optaron por prescindir de la demostración de despliegue de blindaje prevista inicialmente", señaló la agencia espacial.

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Las pruebas cruciales

La NASA detalló que los cuatro miembros de la tripulación se turnaron para probar y evaluar la prenda para la intolerancia ortostática que se usa debajo del traje del Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orion.

Ese ropaje ayuda a los astronautas a mantener la presión arterial y la circulación durante la transición de regreso a la gravedad terrestre.

"Después de un tiempo prolongado en microgravedad, algunos astronautas experimentan intolerancia ortostática, una condición que puede dificultar mantenerse de pie sin mareos o desmayos. La prenda aplica compresión en la parte inferior del cuerpo para contrarrestar este efecto y facilitar un regreso seguro", explicó.

Asimismo, se indicó que los tripulantes debían practicar procedimientos de vuelo para lidiar con la radiación entrante, así como pruebas de los modos del sistema de control de actitud de Orion.

La radiación está siempre presente en el espacio y puede afectar tanto a los astronautas como a los sistemas de la nave. Si ocurre un evento fuerte, como una llamarada solar, los astronautas se refugian dentro de la nave, colocándose entre el escudo térmico y suministros que ayudan a bloquear la mayor parte de la radiación.

Además, se probarán dos modos de control de la nave a las 22:55 horas: uno de seis grados, que mantiene la trayectoria estable corrigiendo automáticamente cualquier desviación, y otro de tres grados, que usa menos combustible y es más simple, pero requiere hacer correcciones porque la nave tiende a desviarse.

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"Utilizando la ventana de visión de Orion, la tripulación centrará un objetivo designado y luego guiará la nave espacial hasta que apunte de cola al Sol. La prueba recopilará más datos sobre las cualidades de manejo y los sistemas de guiado, navegación y control.

"Al pilotar manualmente la cápsula hasta que apunte de cola al Sol, la tripulación podrá gestionar las condiciones térmicas y la generación de energía", informó la NASA.

La tripulación realizó una demostración de pilotaje similar al principio de la misión y también durante la demostración de operaciones de proximidad .

En tanto, los equipos de control de vuelo comenzaron a preparar la cabina y a estudiar los procedimientos de entrada antes del amerizaje.

Fotos, música y videos espaciales

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio presentó más detalles de RISE, el peluche que funciona como indicador de gravedad cero de la tripulación. La figura, diseñada por un niño de California, se hizo cargo de la cuenta oficial de Artemis II en X.

La NASA también compartió la lista de reproducción oficial de canciones para despertar a los astronautas en la plataforma de Spotify (https://open.spotify.com/user/nasaspotify).



Además de fotos históricas de la luna, la Tierra y la vía láctea, captada por los viajeros en Orion, la agencia igual publicó videos con esas imágenes y habilitó un sitio para descargar fondos de

pantalla gratis para móviles.

Los tripulantes de Artemis II regresarán a la Tierra el viernes 10 de abril y amerizarán en el Océano Pacífico frente a San Diego a las 20:07, tiempo del Este. Antes de eso, romperán un récord al entrar a la atmósfera a unos 40 mil 230 km/h, lo que hará el descenso muy movido.