EEUU condena a Asif Merchant el agente iraní que intentó matar a Donald Trump

El director del FBI, Kash Patel, acusó que Merchant llegó a Estados Unidos con la intención de asesinar al presidente Donald Trump y a otros funcionarios del gobierno.

Un jurado federal condenó al agente de inteligencia iraní, Asif Merchant, por asesinato a sueldo e intento de cometer un acto terrorista en contra del presidente Donald Trump.

“Este hombre llegó a suelo estadounidense con la esperanza de asesinar al presidente Trump; en cambio, se topó con la fuerza de las fuerzas del orden estadounidenses”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi.

Información en desarrollo...

