Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

A través de un comunicado de prensa, el Departamento de Estado ha informado que Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar al pueblo venezolano y trabajar con socios en toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad.

A partir de febrero de 2026, Estados Unidos y Venezuela han acordado iniciar un proceso formal para el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, las cuales se encontraban rotas desde 2019. Este acercamiento ocurre tras eventos políticos significativos en Venezuela, incluyendo la captura de Nicolás Maduro y el establecimiento de una nueva administración interina.

Esta semana el secretario del Interior de EE.UU., Doug Burgum, llegó a Venezuela para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y autoridades interinas en una visita centrada en energía, minería y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales tras el cambio político en Caracas.

Avances en el petróleo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves acuerdos con la británica Shell en materia de petróleo y gas durante un encuentro al que asistió el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum. "Nos complace mucho llegar a estos acuerdos con Shell en materia de gas y de petróleo. Estamos dando ya vida y ejecución a la nueva ley de hidrocarburos con nuevos modelos de negocio", indicó Rodríguez en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A su lado, Burgum resaltó el "fantástico" trabajo que, a su juicio, ha hecho Rodríguez en estos primeros meses al mando de Venezuela, luego de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas.

En la víspera, Rodríguez recibió al equipo encabezado por Burgum en Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas, donde revisaron la agenda en minería, intercambiaron "información sobre flujos de inversión y nuevas tecnologías" y resaltaron "el impulso de oportunidades estratégicas", reiteró este jueves la mandataria encargada.

Rodríguez también anunció que su equipo económico presentará "en los próximos días" al Parlamento, controlado por el chavismo, una "ampliación de la Ley de Minas" que pidió sea reformada "con celeridad", a fin de presentar al mundo "las oportunidades de inversión y desarrollo".

Desde el Palacio de Miraflores, Burgum afirmó el miércoles a su llegada que las "oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia" entre ambos países "no tienen límites".

Entretanto, funcionarios de EE.UU. negocian con la compañía minera estatal venezolana, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado estadounidense, valorada hoy en unos 165 millones de dólares.