Noticias Artemis II romperá el récord de distancia del Apolo 13; te decimos sus horarios De acuerdo con la NASA, la tripulación conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen recorrerá más de 400,000 kilómetros, por lo que los astronautas podrán observar el lado nunca antes visto del satélite.

Video Mira aquí las espectaculares imágenes de la Tierra captadas por Artemis II

Este lunes 6 de abril del 2026, la misión Artemis II de la National Aeronautics and Space Administration ( NASA) superará el récord de distancia del Apolo 13, donde la nave Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna y su distancia máxima desde la Tierra.

La agencia informó que la llegada al satélite pasará de estar dominada por la gravedad de la Tierra a ser atraída por la Luna. A continuación te damos las horas clave ante este hito histórico.

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¿A qué hora superará el récord de distancia a la Luna?

De acuerdo con la NASA, la tripulación conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen recorrerá más de 400,000 kilómetros, por lo que los astronautas podrán observar el lado nunca antes visto del satélite, estableciendo un nuevo récord referente al espacio profundo.

Horarios

El día de hoy, la nave Orión entrará en la esfera de influencia lunar a 66.098 kilómetros de la Luna, a las 12:41 de la costa en Estados Unidos (16:41 GMT).

entrará en la esfera de influencia lunar a 66.098 kilómetros de la Luna, a las 12:41 de la costa en Estados Unidos (16:41 GMT). Ya en la tarde, a las 13:56 (17:56 GMT), los astronautas superarán el récord establecido por Apolo 13 en 1970 de 400.171 kilómetros.

superarán el récord establecido por en 1970 de 400.171 kilómetros. A las 14:45 (18:45 GMT) los tripulantes empezarán sus tareas científicas y visuales mientras pasan cerca de la Luna .

. En la noche a las 18:44 (22:44 GMT), se prevé que se pierda la comunicación con la tripulación durante 40 minutos y se cree que regresará a las 19:25 (23:25 GMT).

De acuerdo con el administrador de la NASA, Jared Isaacman, expresó que esto es algo a lo que están muy acostumbrados en el control de misiones espaciales, al igual que los astronautas en su entrenamiento.

Video Artemis II hoy 6 de abril : Cápsula Orión alcanza el punto más alejado de la Tierra

Su punto más cercano a la Luna

Sin embargo, el martes 7 de abril a las 19:02 (23:02 GMT), la nave Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna a 6.550 kilómetros de distancia. 5 minutos después llegará a su distancia máxima desde la Tierra de 406.760 kilómetros.

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Artemis II y Apolo 13 usan la misma maniobra

Artemis II usa la misma maniobra que realizó Apolo 13, conocida como una trayectoria lunar de retorno libre, la cual es una ruta sin paradas para aterrizar; solo se usa la gravedad tanto de la Tierra como de la Luna para reducir el combustible.

De acuerdo con la NASA, estos horarios están sujetos a cualquier cambio, ya que dependen de las operaciones que se estén abordando.

La misión de Artemis II está preparando terreno para Artemis III, del siguiente año, donde otra tripulación practicará acoplamiento con módulos de alunizaje en órbita alrededor de la Tierra. Después, en el año 2028, con Artemis IV se espera el alunizaje culminante de dos astronautas cerca del polo sur lunar.

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