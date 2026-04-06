Noticias La misión Artemis II inicia la fase final de su aproximación a la Luna y se espera que supere el récord de distancia de la Tierra del Apolo 13 La nave Orion utilizará la gravedad lunar para impulsarse en un sobrevuelo que llevará a la tripulación a una distancia récord de la Tierra, superando cualquier punto del espacio alcanzado por el ser humano hasta la fecha.



Video Astronautas de Artemis II dialogan con Agencia Espacial Canadiense y revelan detalles de su dieta

Los astronautas de la misión Artemis II iniciaron este lunes la fase final de su aproximación a la Luna, al alcanzar el punto de inflexión donde la gravedad lunar ejerce una atracción mayor sobre la nave que la gravedad de la Tierra.

La nave Orion utilizará la gravedad lunar para impulsarse en un sobrevuelo que llevará a la tripulación a una distancia récord, superando cualquier punto del espacio alcanzado por el ser humano hasta la fecha.

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La misión, iniciada el pasado miércoles, ingresó a lo que la NASA denomina la esfera de influencia lunar este lunes alrededor de las 4:42 GMT y pronto llevará a cabo el primer sobrevuelo lunar desde 1972.

En esta etapa, la misión se encuentra a unas 39,146 millas de la Luna y a unas 232,390 millas de la Tierra, dijo un funcionario de la NASA durante la transmisión directa del evento.

La agencia espacial estadounidense publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación en la que se ve la Luna y su Cuenca Oriental.

"Esta misión marca la primera vez que toda la cuenca ha sido vista por ojos humanos", dijo la NASA. Se trata de un enorme cráter parecido a una diana que ya había sido fotografiado antes por cámaras en órbita.

En la nave Orion viajan los estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen.

"Gracias a ustedes y a todo el equipo en tierra por perpetuar el legado de Apolo con Artemis. Buen viaje y regreso seguro", les deseó el astronauta del programa Apolo Charles Duke, que tiene 90 años.

El estadounidense es uno de los últimos hombres que se aventuraron hasta el astro, en 1972. Desde entonces, ningún ser humano se había acercado a él.

Planes de sobrevuelo revisados

La NASA señaló que la tripulación de Artemis ha completado una prueba para asegurarse que el pilotaje manual funciona y también revisó su plan de observación científica para identificar y fotografiar diversos accidentes geográficos de la superficie lunar.

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Los astronautas habían comenzado el día con una comida que incluía huevos revueltos y café, dijo la NASA, y se habían despertado con la canción 'Pink Pony Club', el éxito pop de Chappell Roan.

"La moral a bordo es alta", dijo el comandante Reid Wiseman al centro de Control de la Misión en Houston al inicio de la jornada de la tripulación. Este padre de dos niñas estaba especialmente animado en parte porque tuvo la oportunidad de hablar con sus hijas desde el espacio.

"Estamos aquí arriba, tan lejos, y por un momento volví a reunirme con mi pequeña familia", dijo en una rueda de prensa en vivo. "Fue simplemente el momento más grande de toda mi vida".

Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

Verán la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970.

Perspectivas de la Luna nunca antes vistas

Los astronautas de Artemis II ya han observado perspectivas totalmente nuevas.

"Anoche tuvimos nuestra primera vista de la cara oculta de la Luna, y fue absolutamente espectacular", dijo Koch durante una entrevista en directo desde el espacio.

La misión se inscribe en un plan a largo plazo para regresar de forma sostenida a la Luna, con el objetivo de establecer una base permanente que sirva de plataforma para futuras exploraciones.

Durante el sobrevuelo del satélite, "vamos a aprender enormemente sobre la nave espacial", subrayó el domingo el director de la NASA, Jared Isaacman, en CNN.

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"Es lo que más nos interesa en términos de datos", añadió, recordando que la cápsula Orion no había transportado hasta ahora a ningún ser humano.

La NASA aspira a un alunizaje en 2028, es decir, antes del final del mandato de Donald Trump.

Cómo superará la Artemis II al Apolo 13 en distancia de la Tierra

Los astronautas del Apolo 13 no pudieron alunizar cuando uno de sus tanques de oxígeno se rompió en el camino en 1970.

Debido a que las tres vidas estaban en riesgo, el Control de la Misión cambió a una trayectoria lunar de retorno libre para traerlos a casa lo más rápido y eficientemente posible. Esta ruta se apoya en la gravedad de la Tierra y la Luna, y requiere un consumo mínimo de combustible.

Funcionó para el Apolo 13, convirtiéndola en el mayor “fracaso exitoso” de la NASA.

El comandante Jim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert alcanzaron una distancia máxima de 248,655 millas desde la Tierra antes de dar la vuelta en U con la que volvieron en el Apolo 13.

Los astronautas del Artemis II siguen el mismo recorrido en forma de ocho, ya que no orbitarán la Luna ni alunizarán. Pero su distancia respecto de la Tierra debería superar la de Apolo 13 en más de 4,100 millas.

Christina Koch, integrante de la tripulación del Artemis II, señaló a finales de la semana pasada que ella y sus compañeros no viven de superlativos, pero se trata de un hito importante “que la gente puede entender y asimilar”, al unir el pasado con el presente e incluso con el futuro cuando se establezcan nuevos récords.

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Con información de AFP y AP.