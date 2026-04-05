Noticias Día 5 del viaje a la Luna en la misión Artemis II: captan por primera vez la cara lunar oculta La tripulación también realizó pruebas clave con sus trajes de supervivencia y se prepara para ingresar a la influencia gravitacional de la Luna previo al sobrevuelo.



Video Astronautas de la NASA avanzan rumbo a la órbita lunar en misión Orión

En el quinto día de la Misión Artemis II, los cuatro astronautas ya tuvieron un vistazo a la cara oculta de la Luna y luego del mensaje especial de un tripulante del Apolo, los viajeros de la nave Orion prueban sus trajes de supervivencia.

En las primeras horas de este domingo de Pascua, la NASA compartió una foto del satélite terrestre que muestra por primera vez en la historia la cuenca Orientale completa. Los ojos humanos conocen ahora esa parte.

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"En ella, la Luna está orientada con el Polo Sur en la parte superior y comienzan a observar partes de la cara oculta lunar. La cuenca Orientale se encuentra en el borde derecho del disco lunar en esta imagen. Artemis II marca la primera vez que los humanos han visto la cuenca completa", destacó la agencia.

La imagen fue tomada en el cuarto día, pero se conoció recientemente. Igual se observa la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba.

En su trayecto, la tripulación de Artemis II seguirá observando Orientale desde múltiples ángulos a medida que se acerquen a la Luna y durante todo el sobrevuelo lunar.

"Orientale es la cuenca de impacto multianular clásica que se utiliza como referencia para comparar otros cráteres de impacto en mundos rocosos, desde Mercurio hasta Plutón", agregó la NASA.

Los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta canadiense Jeremy Hansen, ofrecieron una entrevista a NBC, y destacaron el vistazo a la cara oculta lunar.

"Anoche tuvimos nuestra primera vista del lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular, y hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estoy acostumbrada a ver", dijo Koch.

One last look at Earth before we reach the Moon.



This view of the Earth was captured on April 5, the fourth day of the Artemis II mission, from inside the Orion spacecraft. The four astronauts will reach their closest approach of the Moon tomorrow, April 6. pic.twitter.com/z2NJUGWkKc — NASA (@NASA) April 5, 2026

El mensaje de Charlie Duke

El Centro de Control de Houston despertó a los tripulantes de Artemis II a las 11:50 horas, tiempo del Este, al ritmo de "Working Class Heroes (Work)" de CeeLo Green.

Así comenzó oficialmente el día 5. Pero la NASA añadió un mensaje grabado de Charlie Duke, astronauta del Apolo 16 y la décima persona y la más joven en caminar sobre la Luna.

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"John Young y yo aterrizamos en la Luna en 1972 en un módulo lunar al que llamamos Orion. Me alegra ver que otro tipo de Orion está ayudando a que los humanos regresen a la Luna mientras Estados Unidos traza el rumbo hacia la superficie lunar. Debajo de ustedes, en la Luna, hay una foto de mi familia", dijo sobre la imagen que dejó de él, su esposa Dorothy y sus dos hijos en su última caminata lunar.

Asimismo, el viajero espacial, recordado por responder a Neil Armstrong tras el alunizaje histórico de 1969, motivó a sus colegas y les deseó suerte en la misión.

"Espero que les recuerde que nosotros, en Estados Unidos y en todo el mundo, los estamos apoyando. Gracias a ustedes y a todo el equipo en tierra por continuar nuestro legado del Apolo con Artemis. ¡Que Dios los acompañe y que tengan un buen viaje de regreso a casa!", indicó.

Duke, John W. Young y Thomas K. “Ken” Mattingly, piloto del módulo de mando del Apolo 16, despegaron hacia la Luna el 16 de abril de 1972. Duke y Young alunizaron el 20 de abril en un lugar llamado Descartes, en las tierras altas lunares. Regresaron a la Tierra el 27 de abril de ese año.

El mensaje de Duke fue como un traspaso de la antorcha de Orion entre dos generaciones de astronautas lunares, pues la NASA tiene previsto que la tripulación del Artemis II vaya a la superficie del satélite en 2028, destacó el sitio especializado Space.

Las pruebas especiales del día

Al despertar, los astronautas se encontraban a unos 105.200 kilómetros de la Luna y comenzaron con su primer objetivo de prueba del día: una evaluación del traje del Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orion.

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De acuerdo con la NASA, Wiseman, Glover, Koch y Hansen, llevarán a cabo una secuencia completa de operaciones con sus trajes espaciales, que incluye ponérselos y presurizarlos, realizar comprobaciones de fugas, simular la entrada en el asiento y evaluar su movilidad y su capacidad para comer y beber.

"Los trajes están diseñados para proteger a los astronautas durante las fases dinámicas del vuelo, proporcionar soporte vital en caso de despresurización de la cabina y facilitar las operaciones de supervivencia tras el amerizaje", explicó.

"La demostración permite comprender el rendimiento del traje durante su uso prolongado en microgravedad y cómo sus sistemas mejorados de movilidad, gestión térmica y comunicación facilitan las operaciones de la tripulación durante las misiones Artemis", añadió.

-Son trajes espaciales naranjas que llevaron en el lanzamiento y que usarán durante el amerizaje.

-Fueron diseñados para permitirles sobrevivir en él hasta 6 días si fuera necesario.

-Cuentan con un puerto en el casco para alimentos y agua (como batidos de proteínas), conexiones para el aire y accesos para que la tripulación pueda ir al baño.

-Igual incorpora nuevas características de seguridad, como clips en las botas, un anillo para el cuello del casco más pequeño y refuerzos debajo del casco a lo largo del pecho, donde van las correas del asiento, para sujetar de forma segura al astronauta durante el lanzamiento y el aterrizaje.

Además, la tripulación realizará este domingo una maniobra de corrección de trayectoria para la salida, recibirá sus objetivos científicos lunares finales y entrará en la esfera de influencia gravitacional de la Luna.

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En la Tierra, los científicos de la Sala de Evaluación Científica se preparan para que la tripulación de Artemis II se convierta en la primera en orbitar la Luna en más de 50 años.

Estos miembros del equipo realizan una rápida interpretación de datos, análisis colaborativos, toma de decisiones en tiempo real y una coordinación con los equipos de operaciones, indicó la agencia espacial.

La Pascua desde el espacio

Los viajeros del Artemis II están listos para encaminarse más hacia la Luna y siguen con pérdidas de noción del tiempo, pero muy cercanos al planeta pese a los miles de kilómetros que nos separan de ellos.

Ayer, el piloto Victor Glover compartió un emotivo mensaje por la Pascua.

"Esta es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos, que somos lo mismo y que tenemos que superar esto juntos", dijo.

Los miembros de la tripulación igual hablaron con niños y estudiantes de Canadá en un evento mediático en directo.

Anoche, dedicaron un tiempo a observar la Luna como preparación para su sobrevuelo de mañana, 6 de abril.

"Aún no distingo ningún color, solo con el ojo humano", comunicó por radio Reid Wiseman, comandante de la Misión, al Centro de Control en Houston.

"Sin duda, se aprecian todos los relieves, así como el Orientale, el Aristarco y el Copérnico, todo a la vista. ¡Es impresionante!", se emocionó.

La astronauta dijo que, aparentemente, había Luna Llena en toda su extensión. Pero, más tarde divisó el terminador, la frontera entre el día y la noche en el satélite natural.