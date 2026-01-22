Operativos de ICE Arrestan a Nekima Levy Armstrong por ataque a Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota La abogada de derechos civiles y destacada activista local, había pedido la dimisión del pastor donde ocurrió la protesta, quien está afiliado al ICE.

La fiscal general Pam Bondi informó que Nekima Levy Armstrong, acusada de haber liderado la irrupción de un servicio religioso en una iglesia de Minnesota, durante una protesta contra la aplicación de las leyes de inmigración, fue detenida.

Bondi hizo el anuncio de la detención de Nekima Levy Armstrong en una publicación en X.

De acuerdo con reportes, el domingo 18 de enero de 2026, los manifestantes entraron en la iglesia Cities Church de St. Paul, donde un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ejerce de pastor.

El grupo interrumpió el servicio mientras gritaban “Fuera ICE” y “Justicia para Renee Good”, en referencia a la madre de tres hijos de 37 años que fue asesinada a tiros por un agente del ICE en Minneapolis a principios de este mes.

Antes de ser detenida, Levy Armstrong, abogada de derechos civiles y destacada activista local, había pedido la dimisión del pastor afiliado al ICE.

Difunden foto de Levy Armstrong arrestada

Minutos después, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, difundió una fotografía de la activista, tras ser arrestada.

Homeland Security Investigators and FBI agents arrested Nekima Levy Armstrong who played a key role in orchestrating the Church Riots in St. Paul, Minnesota.



She is being charged with a federal crime under 18 USC 241.



Religious freedom is the bedrock of the United States -… pic.twitter.com/LHh994fXf3 — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 22, 2026

Detelló, que investigadores de Seguridad Nacional y agentes del FBI arrestaron a Nekima Levy Armstrong, y que la acusan de un delito federal según el artículo 18 USC 241 de los Estados Unidos.