Arrestan a Nekima Levy Armstrong por ataque a Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota

La abogada de derechos civiles y destacada activista local, había pedido la dimisión del pastor donde ocurrió la protesta, quien está afiliado al ICE.

Video ICE arresta a menores en Minneapolis cuando se dirigían a la escuela

La fiscal general Pam Bondi informó que Nekima Levy Armstrong, acusada de haber liderado la irrupción de un servicio religioso en una iglesia de Minnesota, durante una protesta contra la aplicación de las leyes de inmigración, fue detenida.

Bondi hizo el anuncio de la detención de Nekima Levy Armstrong en una publicación en X.

De acuerdo con reportes, el domingo 18 de enero de 2026, los manifestantes entraron en la iglesia Cities Church de St. Paul, donde un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ejerce de pastor.

El grupo interrumpió el servicio mientras gritaban “Fuera ICE” y “Justicia para Renee Good”, en referencia a la madre de tres hijos de 37 años que fue asesinada a tiros por un agente del ICE en Minneapolis a principios de este mes.

Antes de ser detenida, Levy Armstrong, abogada de derechos civiles y destacada activista local, había pedido la dimisión del pastor afiliado al ICE.

Difunden foto de Levy Armstrong arrestada

Minutos después, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, difundió una fotografía de la activista, tras ser arrestada.

Detelló, que investigadores de Seguridad Nacional y agentes del FBI arrestaron a Nekima Levy Armstrong, y que la acusan de un delito federal según el artículo 18 USC 241 de los Estados Unidos.

