Amnistía Internacional condena video ‘racista’ de Trump vs los Obama: 'Es vil y deshumanizante'

Amnistía Internacional calificó el video de Donald Trump como “racista, vil y deshumanizante”, en medio de la indignación que generó la publicación.

Video Trump borra de Truth Social video ofensivo contra los Obama tras recibir fuertes críticas de racismo

El video que compartió el presidente Donald Trump en sus redes sociales continúa generando indignación, ahora Amnistía Internacional emitió un comunicado, en el que califica el audiovisual como “ racista, vil y deshumanizante”.

El viernes pasado, la Casa Blanca minimizó el video compartido por Trump en su cuenta de Truth Social, en donde el expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle, aparecen representados como monos; mientras Trump aparece como el “rey de la selva”.

Katherine Leavitt, vocera de la Casa Blanca, dijo que Trump solo había compartido un video meme en sus redes sociales y pidió a la prensa informar sobre temas más importantes a la población estadounidense.

Ahora, Amnistía Internacional, un organismo global que defiende los derechos humanos, condenó la publicación del presidente Trump.

Esto es racismo vil y deshumanizante, y punto. Refleja una de las propagandas más peligrosas de la historia y no tiene cabida en una sociedad que afirma valorar los derechos humanos y la dignidad
Terrance Sullivan, director de Justicia Racial de Amnistía Internacional EEUU

El directivo resaltó que el que Donald Trump haya posteado ese video en el Mes de la Historia Negra lo hace aún más “ reprensible”, pues sostuvo que en febrero se busca honrar la resistencia, el liderazgo, la creatividad y las contribuciones de las personas negras en Estados Unidos.

Por lo que pidió “no menospreciar a las personas negras ni denigrar a sus líderes mediante caricaturas racistas arraigadas en la supremacía blanca”.

Además señaló que eliminar el video ofensivo y culpar a un funcionario de menor rango de la publicación forma parte de una tendencia del presidente Trump para utilizar un discurso deshumanizante y posteriormente desviar la atención.

Amnistía Internacional pide a Trump a rechazar el racismo

En el pronunciamiento, Amnistía Internacional Estados Unidos instó al presidente Trump, a los funcionarios electos y a todos los líderes públicos a rechazar el racismo, condenar esta deshumanización y comprometerse a reconocer y respetar los derechos humanos y la dignidad humana de las personas negras.

Critican publicación de Trump

El video posteado el jueves por la noche en la cuenta de Truth Social de Donald Trump generó gran indignación en diversos sectores.

Berenice King, hija de Martin Luther King Jr, reprochó “no somos simios”; mientras senadores republicanos como Tim Scott y Roger Wicker también condenaron la publicación, “es lo más racista que he visto salir de la Casa Blanca”, dijo Scott.

En tanto, una portavoz de Barack Obama señaló que el expresidente no emitiría ninguna declaración al respecto.

