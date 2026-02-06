Trump amenaza con aranceles a los países que adquieran bienes o servicios a Irán
El presidente Donald Trump amenzó este viernes con imponer aranceles a los países que adquieran cualquier bien o servicio de Irán, con el fin de proteger la seguridad nacional del país.
Video Omán; el mediador entre EEUU e Irán para reactivar el pacto nuclear y evitar una guerra regional
Información en desarrollo...