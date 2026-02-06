Irán

Trump amenaza con aranceles a los países que adquieran bienes o servicios a Irán

El presidente Donald Trump amenzó este viernes con imponer aranceles a los países que adquieran cualquier bien o servicio de Irán, con el fin de proteger la seguridad nacional del país.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Omán; el mediador entre EEUU e Irán para reactivar el pacto nuclear y evitar una guerra regional

En medio de las tensiones con Oriente Medio, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que adquieran cualquier bien o servicio de Irán, con el fin de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.

Más sobre Estados Unidos

Bill Clinton exige que su audiencia sobre el caso Epstein sea pública: 'Dejemos de jugar'
1 mins

Bill Clinton exige que su audiencia sobre el caso Epstein sea pública: 'Dejemos de jugar'

Estados Unidos
EEUU congelado: ¿Por qué este fin de semana será el más peligroso en lo que va de 2026? Esta es la explicación
3 mins

EEUU congelado: ¿Por qué este fin de semana será el más peligroso en lo que va de 2026? Esta es la explicación

Estados Unidos
Nancy Guthrie: Esto es lo que se sabe de la desaparición de la madre de la presentadora Savannah
4 mins

Nancy Guthrie: Esto es lo que se sabe de la desaparición de la madre de la presentadora Savannah

Estados Unidos
Aviso de Niebla Densa: Lista de Carreteras con Clima Adverso Mañana Jueves en Estados Unidos
2 mins

Aviso de Niebla Densa: Lista de Carreteras con Clima Adverso Mañana Jueves en Estados Unidos

Estados Unidos
Pronóstico de tormenta de nieve para hoy jueves: ¿Cómo será el clima en Estados Unidos, según el NWS?
2 mins

Pronóstico de tormenta de nieve para hoy jueves: ¿Cómo será el clima en Estados Unidos, según el NWS?

Estados Unidos
¿Por qué hospitalizaron al senador Mitch McConnell y cuál es su estado de salud?
1 mins

¿Por qué hospitalizaron al senador Mitch McConnell y cuál es su estado de salud?

Estados Unidos
NASA revela fecha para el lanzamiento de Artemis II: ¿Qué dijeron sobre la misión a la Luna?
2 mins

NASA revela fecha para el lanzamiento de Artemis II: ¿Qué dijeron sobre la misión a la Luna?

Estados Unidos
Pronóstico del tiempo para tormentas invernales: así será el clima de hoy miércoles en Estado Unidos
2 mins

Pronóstico del tiempo para tormentas invernales: así será el clima de hoy miércoles en Estado Unidos

Estados Unidos
Nancy Guthrie fue sacada de su casa contra su voluntad: sheriff de Pima, Arizona
3 mins

Nancy Guthrie fue sacada de su casa contra su voluntad: sheriff de Pima, Arizona

Estados Unidos
Noem ordena que agentes en Minneapolis lleven cámaras corporales, tras muertes de Pretti y Good
2 mins

Noem ordena que agentes en Minneapolis lleven cámaras corporales, tras muertes de Pretti y Good

Estados Unidos

Información en desarrollo...

Relacionados:
IránAranceles

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX