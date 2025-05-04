Alquiler de gallinas: la nueva tendencia ante el precio de los huevos en EEUU

Video Renta de gallinas, la solución de algunas familias ante la escasez de huevos en EEUU

Mientras muchos piensan sobre la agricultura casera en medio del impacto en el bolsillo por el alza vertiginosa del precio de los huevos, existe una solución: alquilar un gallinero, rentar gallinas ponedoras.

"Tengo muchas ganas de probarlo y ver si me gusta", dijo Yong-mi Kim, residente del área de Los Ángeles. Ella decidió adquirir algunas gallinas para asegurar su propio suministro de huevos, y compró dos gallinas y todo el equipo necesario para asegurarse huevos.

Algunas personas que conozco tienen gallinas en casa, pero les da mucho trabajo; tuvieron que adaptar todo el huerto ellas mismas.

"Así que creo que alquilar una gallina es un buen comienzo", dijo.



En medio de los altos precios de los huevos y el racionamiento de un alimento básico para casi todos los hogares en Estados Unidos, el alquiler de gallinas comenzó a ganar terreno.

Un negocio pujante: alquiler de gallinas ponedoras de huevos

Una gallina Red Star, una raza híbrida que pone huevos grandes y marrones, posada sobre sus huevos dentro de su gallinero. Imagen Erin Hooley/AP



Aunque esta tendencia comenzó años antes: hace aproximadamente una década en Pensilvania, cuando una pareja de agricultores fundó Rent The Chicken.

Desde entonces, el proyecto se ha expandido a más de 40 ciudades de Norteamérica, con agricultores locales que han creado sus propios proyectos.

El servicio experimentó un repunte de interés durante los confinamientos por la pandemia de coronavirus, cuando millones se quedaron en casa.

Pero se ha disparado en los últimos meses, ya que los consumidores se preocupan por el alza en el precio de los huevos, debido a la pandemia de gripe aviar que ha provocado el sacrificio masivo de aves ponedoras.

"Especialmente este año, hemos tenido un interés mucho mayor, diría que tres o cuatro veces mayor que el del año pasado por estas fechas", dijo Victoria Lee, quien atiende a la región de Los Ángeles desde su granja en Agua Dulce.

Algunos estadounidenses han estado pagando más de $10 por una docena de huevos, hasta tres veces su precio habitual, y los supermercados han impuesto límites diarios a la cantidad de cartones que se pueden comprar.

Los exorbitantes precios fueron un elemento recurrente en la campaña presidencial del año pasado, con el presidente estadounidense Donald Trump prometiendo reducir la factura del supermercado al llegar a la Casa Blanca.

Pero los precios han seguido subiendo, y en marzo los huevos eran un 60% más caros que el año anterior, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

¡Huevos gratis! El precio de los huevos

Sin embargo, Lee señala que criar pollos en casa no es más barato que comprar huevos en la tienda. Más bien, es una cuestión de calidad.

"Para cuando llegan al supermercado (los huevos) tienen un promedio de 48 a 60 días", dijo.

"Mientras los huevos reposan, independientemente de la calidad al comienzo de esa cuenta regresiva, con el tiempo, la proteína comienza a descomponerse". Los huevos de traspatio, en cambio, solo tienen la edad que tarda el dueño en recogerlos del suelo del gallinero.

Rent the Chicken ofrece diferentes opciones que van desde unos 500 $ hasta más de 1000 $ por seis meses, según la ubicación y la cantidad de aves deseadas.

Los paquetes incluyen las aves, alimento, bebederos y comederos, premios adicionales y una guía para el cuidado de las gallinas.

Pero lo más llamativo es el gallinero incluido: una especie de minicasa con lo que parece un patio, completamente protegida por vallas.

También es móvil gracias a sus ruedas en la base. Cada día, los que renten las gallinas pueden mover la casa de los animales y darles acceso a pasto fresco.

"Están experimentando estar en un pasto abierto con esa nueva estimulación, nuevos insectos que buscar, pasto nuevo que excavar, sin dejar de estar seguras en un gallinero a prueba de depredadores."

14 huevos a la semana

La comodidad fue lo que hizo que el paquete fuera atractivo para Kim, una profesora universitaria que vive en La Crescenta, cerca de Los Ángeles, y cuando llegó su nuevo gallinero, estaba encantada.

"¡Huevos gratis!", exclamó Lee mientras descargaba a los nuevos inquilinos del patio trasero y les entregaba una docena de huevos de cortesía que pusieron la semana anterior.

Un cliente con dos gallinas puede esperar hasta 14 huevos por semana, explica Lee. Kim, cuyo hijo es un atleta que come muchos huevos, dice que aunque la crisis de suministro la impulsó a alquilar las gallinas, es "más que eso".

"Realmente quería tener algo para los niños, también para aprender como estilo de vida y para comparar el sabor de los huevos." Ella dijo.