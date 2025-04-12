El precio de los huevos sigue subiendo pese a predicciones de Trump y disminución de gripe aviar

Video Ante el alza en los precios del huevo, un hombre de Florida opta por huevos de iguana para el desayuno

Con la Pascua tan cerca parecer ser que el conejo no podrá esconder tantos huevos como en años anteriores debido a que los precios de los huevos en Estados Unidos aumentaron nuevamente el mes pasado, alcanzando un récord de 6.23 dólares por docena.

Los consumidores y las empresas que dependen de los huevos tendrán que esperar aún más para que los precios bajen ya que la demanda de huevos suele ser elevada hasta después de la Pascua, que cae el 20 de abril, advirtió este jueves el Índice de Precios al Consumidor.

A pesar de las predicciones del presidente Donald Trump, una caída en los precios mayoristas y la ausencia de brotes de gripe aviar en las granjas de huevos, el precio de los huevos no bajará en un futuro cercano, advierte el reporte.

Los expertos de la industria esperaban una caída en los precios minoristas de los huevos porque los precios mayoristas cayeron significativamente en marzo.

Sin embargo, Jada Thompson, economista agrícola de la Universidad de Arkansas, declaró a AP que los precios mayoristas no comenzaron a bajar hasta mediados de marzo, por lo que puede que no haya habido suficiente tiempo para que el precio promedio del mes disminuyera, aunque los precios comenzaron a caer a finales del mes.

Y es posible que las tiendas de comestibles no hayan bajado inmediatamente los precios para los consumidores.

El efecto de la gripe aviar en el precio de los huevos

Los brotes de gripe aviar fueron señalados como la principal causa de la subida de precios en enero y febrero, después de que más de 30 millones de gallinas ponedoras fueran sacrificadas para prevenir la propagación de la enfermedad.

Solo 2.1 millones de aves fueron sacrificadas en marzo y ninguna de ellas estaba en granjas de huevos.

Los precios de los huevos alcanzaron $5.90 en febrero, un mes después de establecer un récord de $4.95 por docena, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Para salir de esta crisis que está causando la gripe aviar, las granjas que tuvieron brotes en otoño han estado trabajando para reanudar la producción de huevos después de desinfectar sus graneros y criar nuevas parvadas, pero las gallinas deben tener alrededor de seis meses de edad antes de comenzar a poner huevos.

Thompson indicó que esas granjas no volvieron a operar tan rápidamente como se anticipaba.

En las últimas cifras del Departamento de Agricultura, había solo alrededor de 285 millones de gallinas poniendo huevos en todo el país al 1 de marzo, por debajo de los 293 millones del mes anterior. Antes del brote, la parvada solía contar con más de 315 millones.

Desde que comenzó el brote actual de gripe aviar, más de 168 millones de aves han sido sacrificadas, la mayoría de ellas gallinas ponedoras.

Cada vez que un ave se enferma, toda la parvada es sacrificada para ayudar a evitar que la gripe aviar se propague. La enfermedad es difícil de controlar porque se propaga fácilmente a través de los excrementos de aves silvestres que portan el virus de la gripe aviar.

Esta enfermedad también ha infectado a otros animales, incluidos el ganado lechero y varias docenas de trabajadores agrícolas, pero las autoridades sostienen que no es una amenaza significativa para los humano.

La política de Trump para disminuri el precios de los huevos

Trump intentó atribuirse la caída de los precios mayoristas de los huevos que el Departamento de Agricultura reportó en las últimas semanas.

"Los precios de los huevos estaban por las nubes. Y ustedes hicieron un trabajo fantástico", dijo Trump al secretario de Agricultura Brooke Rollins antes de anunciar los detalles de sus aranceles en la Casa Blanca la semana pasada.

"Ahora tenemos muchos huevos y son mucho más baratos ahora".

Sin embargo, los expertos dicen que el plan del presidente para combatir la gripe aviar, centrándose en fortalecer las defensas de los granjeros de huevos contra el virus, probablemente sea de más ayuda a largo plazo.

"Creo que hay muchas personas que están esperando ver que los precios de los huevos bajen porque querían considerarlo una victoria. Y creo que es una pérdida para todos. Creo que todos queremos ver que los precios de los huevos bajen", indicó Thompson.

Trump y el vicepresidente JD Vance ambos proclamaron la disminución general de la inflación el mes pasado antes de que la mayoría de los aranceles de Trump entraran en vigor, pero no abordaron directamente los precios de los huevos.

Rollins sugirió el jueves que el aumento en los precios de los huevos es temporal. Señaló que el índice de precios al consumidor general mostró una ligera caída en los precios de bienes y servicios en toda la economía en marzo y sugirió que los precios de los huevos pronto seguirán.

"También nos estamos acercando al Super Bowl de los huevos, que es la Pascua", señaló Rollins. "Así que, desde el principio he dicho que este es un precio alto para el comercio minorista de huevos, pero nos sentimos muy confiados de que continuará bajando", anadió.

A principios de esta semana, Trump sostuvo que en el evento anual de la Casa Blanca conocido como "egg roll", donde niños ruedan huevos de Pascua por el Jardín Sur, se usarían huevos reales nuevamente este año a pesar de los altos precios.

Los granjeros de huevos suelen donar más de 30,000 huevos para el evento que este año ha desatado críticas que se desperdicien huevos reales con los precios tan altos de este producto.

En la historia de EEUU varias veces se ha suspendido este evento anual debido a la escasez de huevos.

“Debido a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no hubo “egg roll” de 1917 a 1920 ni de 1943 a 1945. La conservación de los alimentos y luego la construcción de la Casa Blanca impidieron también cualquier celebración de 1946 a 1952. El presidente Dwight D. Eisenhower restableció la tradición en 1953”, dice el sitio web de la Casa Blanca.

La razón de por qué los precios de los huevos varían en todo el país

Los precios de los huevos en Estados Unidos comenzaron a caer a mediados de marzo, según Datasembly, una empresa de investigación de mercado que rastrea los precios en miles de tiendas.

Datasembly apuntó que el precio promedio de los huevos fue de $5.98 por docena la semana que comenzó el 16 de marzo y cayeron a $5.51 dólares la semana que comenzó el 30 de marzo.

Pero los precios varían ampliamente en todo el país, dependiendo de la ubicación de los recientes brotes de gripe aviar y algunas leyes estatales que requieren que los huevos sean libres de jaulas.

En un Walmart en Richmond, California, una docena de huevos costaba $6.34 este jueves. Mientras que, en Omaha, Nebraska, Walmart vendía huevos por $4.97 por docena. California requiere que los huevos vendidos sean libres de jaulas, Nebraska no.

Se espera que los precios de los huevos sigan disminuyendo más adelante durante lo que queda de la primavera, pero las últimas cifras también podrían aumentar el escrutinio sobre Cal-Maine Foods, que proporciona el 20% de los huevos del país, y otros grandes productores de huevos.

A principios de esta semana, Cal-Maine reconoció que está siendo investigada por la división antimonopolio del Departamento de Justicia, que está indagando los aumentos de precios de los huevos. Cal-Maine dijo que está cooperando con la investigación.

En su trimestre más reciente, que terminó el 1 de marzo , Cal-Maine afirmó que su ingreso neto más que se triplicó a 508.5 millones de dólares en comparación con el mismo período del año anterior. La compañía dijo que sus ingresos casi se duplicaron a 1,420 millones de dólares, en gran parte debido a los precios más altos de los huevos.

Los consumidores se vuelven creativos para celebrar la Pascua a pesar del precio de los huevos

El precio de los huevos reales ha llevado a algunos consumidores a recurrir a huevos falsos para las manualidades de Pascua este año.

El minorista de manualidades Michaels dijo que su kit de huevos de manualidades, que presenta una docena de huevos de plástico por $2.49 dólares, es un éxito de ventas y se ha vendido tres veces más rápido de lo que la compañía esperaba.

