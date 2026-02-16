Noticias ¿Quién era Linda Davis, la maestra que murió en una persecución entre agentes de ICE y un inmigrante en Georgia? La maestra murió en un choque provocado durante una persecución de agentes federales de inmigración en Savannah, Georgia, la comunidad externa sus condolencias.



Video Maestra de Savannah, Georgia, muere en choque con un conductor que era perseguido por ICE

Esta mañana, antes de las 8:00 horas, un vehículo que era conducido por un inmigrante guatemalteco identificado como Oscar Vásquez López, de 38 años, chocó contra el auto de la maestra cuando huía de los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).



El hecho causó dolor en la comunidad. La víctima del choque fue identificada como maestra de la escuela Hesse K-8 en Savannah, llamada Linda Davis.

Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional acusó que el hecho fue resultado de que, durante meses, políticos santuario han alentado e instruido a los inmigrantes "ilegales a resistir y evadir la aplicación de la ley federal".

Hoy un extranjero ilegal criminal que intentaba huir de la policía de ICE atropelló y mató a un automovilista en Savannah, Georgia. El accidente ocurrió en Whitefield Avenue con Truman Parkway.

¿Qué fue lo que pasó con la maestra Linda Davis en Savannah, Georgia?

Según las autoridades, el 16 de febrero, agentes del orden público de ICE intentaron detener a Oscar Vásquez López, un delincuente indocumentado de Guatemala a quien un juez federal le emitió una orden final de deportación en 2024. Ingresó ilegalmente a Estados Unidos en una fecha y lugar desconocidos.

Durante el operativo, los agentes observaron a Vásquez López entrar en un vehículo e intentaron detenerlo. Aunque obedeció inicialmente, luego huyó del lugar, dio una vuelta en U imprudente y se saltó un semáforo en rojo, chocando contra un vehículo civil. El conductor civil sufrió heridas mortales y fue declarado muerto en el lugar.

Vásquez López se encuentra bajo custodia en el hospital con heridas leves y el Departamento de Policía del Condado de Chatham lo acusa de homicidio vehicular .

La subsecretaria Tricia McLaughlin, calificó el hecho como una tragedia absoluta y una consecuencia mortal de la constante demonización de los agentes del ICE por parte de políticos y medios de comunicación.

Estas tácticas peligrosas ponen en riesgo la vida de las personas. Huir y resistirse a las fuerzas del orden federales no solo es un delito, sino que es extremadamente peligroso y pone en riesgo la vida de las personas, la de nuestros agentes y la de civiles inocentes. Ahora, un transeúnte inocente ha perdido la vida

¿Quién era Linda Davis?

Era maestra de la escuela Hesse K-8 en Savannah.

Daba clases a alumnos de tercer grado

Murió en el hospital

La dirección de la escuela Hesse K-8 indicó:

Linda Davis era un miembro muy querido de nuestra familia escolar y su pérdida nos afecta profundamente



La directora, Alonna McMullen, dio a conocer que se brinda apoyo emocional y psicológico ante crisis y que maestros y consejeros están preparados para brindar apoyo a quienes lo necesiten.