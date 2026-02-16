Ríos ¿Por qué Trump acusa a los demócratas de un desastre ecológico masivo en el río Potomac? El presidente acusó en sus redes sociales al gobernador de Maryland por una mala gestión que está contaminando el río Potomac. ¿Qué fue lo que pasó?

El presidente acusó hoy que, se está produciendo un desastre ecológico masivo en el río Potomac como resultado de la grave mala gestión de los líderes demócratas locales, en particular del gobernador Wes Moore de Maryland. ¿Por qué dijo esto Donald Trump?

En su cuenta de Truth Social, afirmó que una rotura en una tubería de alcantarillado en Maryland ha provocado el vertido de millones de galones de aguas residuales sin tratar directamente al río Potomac, como resultado de la incompetencia local y estatal en la gestión de los sistemas esenciales de gestión de residuos.

Este mismo gobernador no puede reconstruir un puente. Es evidente que las autoridades locales no pueden gestionar adecuadamente esta calamidad.



Ante este desastre, indicó que ordenó a las autoridades federales a proporcionar de inmediato toda la gestión, dirección y coordinación necesarias para proteger el Potomac, el suministro de agua en la región capitalina y los recursos naturales en Washington.

Si bien las autoridades estatales y locales no han solicitado la ayuda de emergencia necesaria, no puedo permitir que un liderazgo local incompetente convierta el río, en el corazón de Washington, en una zona de desastre.



Como vimos en Palisades, la guerra demócrata contra el mérito tiene consecuencias reales.

El Gobierno Federal no tiene más remedio que intervenir. FEMA, a la que los demócratas están retirando fondos, desempeñará un papel clave en la coordinación de la respuesta. ¡Gracias por su atención a este asunto! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP

¿Qué pasa en el río Potomac?

El pasado 19 de enero se rompió una gran tubería de alcantarillado en el condado de Montgomery, Maryland, liberando cientos de millones de litros de aguas residuales directo al río Potomac, por lo que se considera el derrame de aguas negras más grande en la historia del río.

Esto representa riesgos a la salud, por ejemplo, el Departamento de Salud de Virginia (VDH) emitió la semana pasada una alerta para el uso recreativo en aguas para los residentes de Virginia.

Para la seguridad de las personas y las mascotas, el VDH recomienda a los residentes de Virginia evitar las actividades acuáticas recreativas en el río Potomac, como nadar, vadear, hacer tubing, canotaje o kayak en aguas bravas, donde es más probable que se produzca una inmersión total.



El aviso se emite como medida de precaución debido al derrame de aguas residuales en el río Potomac ocurrido el 19 de enero y por una descarga de aguas residuales el 7 de febrero.

Se estima que el plazo de reparación será de cuatro a seis semanas. El área de aviso se extiende por 116 kilómetros desde el Puente Conmemorativo de la Legión Americana (I-495) en el condado de Fairfax hasta el Puente Conmemorativo del Gobernador Harry W. Nice (Ruta 301) en el condado de King George.