Palestina

Activista incendió 11 patrullas en Brooklyn, pero dejó un rastro: sus huellas y su encendedor

Jakhi McCray ingresó al estacionamiento del NYPD e incendió diez patrullas y un remolque del Departamento de Policía de Nueva York, logró huir, pero dejó un rastro clave.

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Por:N+ Univision y AP
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Jakhi McCray, un activista de 22 años de edad, escaló una valla del estacionamiento policial en Brooklyn, Nueva York, y prendió fuego a 11 vehículos vacíos del Departamento de Policía. Hoy, podría ser condenado hasta 20 años de prisión.

En medio de las protestas por el genocidio en Palestina y el presunto secuestro de migrantes, el pasado 12 de junio de 2025, Jakhi ingresó al estacionamiento del NYPD e incendió diez patrullas y un remolque del Departamento de Policía de Nueva York. Huyó por un agujero de la valla y dejó atrás un par de objetos que lo incriminan.

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Según la denuncia, el activista fue descubierto y escapó del lugar, pero en su huida dejó un encendedor de puros y unos lentes de sol que contenían sus huellas dactilares, lo que permitió confirmar su responsabilidad una vez que él se entregó.

NYPD cars are seen outside the Slamic Cultural Center of New York, Saturday, Feb. 28, 2026, in New York. (AP Photo/Kena Betancur)
NYPD cars are seen outside the Slamic Cultural Center of New York, Saturday, Feb. 28, 2026, in New York. (AP Photo/Kena Betancur)
Imagen Kena Betancur/AP

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Jakhi McCray se entregó a las autoridades un mes después de haber incendiado los automóviles de la Policía, lo que causó daños por un valor de 800,000 dólares. El joven de 22 años podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 5 años y una máxima de dos décadas en prisión.

El fiscal Joseph Nocella emitió un comunicado el miércoles en donde sostuvo que el sujeto puso en riesgo la vida de los servicios de emergencia y de los residentes de la zona al prender fuego deliberadamente a vehículos policiales del NYPD.

McCray ya había sido detenido antes

Esta no es la primera vez que Jakhi McCray está preso. En su historial cuenta con antecedentes de arrestos durante protestas a favor de Palestina.

Tras su entrega a la policía, denunció el acoso que sufren quienes se pronuncian sobre el genocidio en Palestina y las políticas migratorias del gobierno estadounidense.

Admitió que había sido arrestado en al menos 12 ocasiones, mientras que su defensa, Ron Kuby, remitió preguntas a un colectivo de activistas que apoyan al joven de 22 años de edad, quienes lo describen como un “organizador, activista y miembro de la comunidad comprometido”.

FILE - A New York Police Department patch is seen, June 29, 2017, in New York. (AP Photo/Mary Altaffer, File)
FILE - A New York Police Department patch is seen, June 29, 2017, in New York. (AP Photo/Mary Altaffer, File)
Imagen Mary Altaffer/AP


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