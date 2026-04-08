Noticias ¿Quién fue Rex Heuermann? El hombre que asesinaba mujeres en Long Island En 2010, la búsqueda de Shannan Gilbert, una trabajadora sexual de Long Island, provocó el descubrimiento de 10 cuerpos en un tramo de playa ubicado en la costa sur de la isla, pero no fue sino hasta 2023 que se logró la captura del sospechoso.

Video Presentan demanda civil contra Rex Heuermann, sospechoso de Gilgo Beach

Más de dos décadas de crímenes sembraron el terror en Gilgo Beach, Long Island, cuando los cuerpos de múltiples mujeres fueron encontrados en un tramo de playa a lo largo de la costa sur. El responsable, Rex Heuermann, se ha declarado culpable este miércoles 8 de abril ante una corte de Nueva York.

En 2010, la búsqueda de Shannan Gilbert, una trabajadora sexual de la isla, provocó el descubrimiento de 10 cuerpos en un tramo de playa ubicado en la costa sur de Long Island, pero no fue sino hasta 2023 que se logró la captura del sospechoso.

Rex A. Heuermann, el arquitecto acusado de asesinar mujeres cerca de Gilgo Beach en Long Island, comparece ante el juez Timothy P. Mazzei en el Tribunal del Condado de Suffolk. Imagen James Carbone/AP

Rex Heuermann fue acusado inicialmente por el asesinato de las mujeres Melissa Barthelemy, Megan Waterman y Amber Costello, quienes fueron localizadas sin vida en diciembre de 2010, ocultas de una manera escalofriante: estaban cubiertas con arpillera, una tela rústica utilizada para sacos, proteger plantas o… tapar objetos.

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A Heuermann también fue acusado de la muerte de una cuarta víctima, quien fue identificada como Maureen Brainard-Barnes, una serie de muertes catalogadas como “Las Cuatro Gilgo”.

Todas ellas tenían algo en común: eran trabajadoras sexuales, que se anunciaban en Craigslist, el sitio web de anuncios clasificados.

Según las autoridades, las cuatro mujeres fueron halladas en la playa, a 150 metros de distancia la una de la otra, y todas mostraban signos de violencia homicida.

La caída del homicida

Casi 15 años después, Rex Heuermann vivió en completa impunidad, seguro de que la justicia no lo alcanzaría luego de arrebatarle la vida a esas mujeres.

En junio de 2024, el hombre fue acusado del asesinato de dos mujeres más, una de ellas ocurrida en 1993, cuyos restos fueron encontrados en Southampton, a una hora de Gilgo Beach.

Y a la lista de este sanguinario homicida se sumó un asesinato más. Hacia finales de ese año, el sujeto fue señalado por el asesinato de una séptima víctima, a quien desmembró y esparció sus restos en dos lugares cerca de Gilgo Beach.

Rex Huermann se declaró culpable del asesinato de siete mujeres; incluso previo al inicio de su juicio, el sujeto de 62 años se adjudicó la muerte de una octava víctima.

Ellas son las víctimas de Rex

Sandra Costilla: La joven de 28 años, originaria de Trinidad y Tobago, fue encontrada sin vida el 20 de noviembre de 1993 en una zona boscosa de la aldea North Sea, en Southampton.

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Karen Vergata: Las autoridades creen que la joven trabajaba como acompañante. Fue vista por última vez el 14 de febrero de 1996. Sus restos fueron encontrados el 20 de abril de ese año en Fire Island. Aunque en un primer momento estuvo en calidad de desconocida, pruebas periciales permitieron saber que se trataba de Vergata.

Valerie Mack: El 19 de noviembre del 2000 fueron hallados los restos parciales de la joven de 24 años, quien según las investigaciones trabajaba como scort. Un perro de caza descubrió su cuerpo decapitado y cercenado en una zona boscosa de Manorville, Nueva York, a unos cuantos kilómetros de Long Island.

Archivo. Foto proveída por Suffolk County, New York, Police Department, Thursday May 28, 2020. Muestra a Valerie Mack quien está desaparecida desde 2000. (Suffolk County Police Department via AP, File) Imagen AP

Jessica Taylor: En julio de 2003, en Manorville, fueron hallados los restos de la joven de 20 años, quien se desempeñaba como trabajadora sexual.

Fiscal Gloria Allred sostiene una foto de Jessica Taylor durante la conferencia de prensa en Riverhead, N.Y., Thursday, June 6, 2024. Rex Heuermann, previamente había sido acusado del asesinato de Taylor y Sandra Costilla. (AP Photo/Seth Wenig) Imagen Seth Wenig/AP



Maureen Brainard-Barnes: Uno de los cuerpos hallados en la playa ubicada en la costa sur de Long Island. La joven de 25 años fue vista por última vez el 9 de julio de 2007.

Melissa Barthelemy: La joven de 24 años, fue vista con vida por última vez el 9 de julio de 2007 en la ciudad de Nueva York. Sus restos fueron encontrados a 150 metros de distancia de Maureen, el 13 de diciembre de 2010.

Shannan Gilbert: La joven de 23 años, huyó de casa de un cliente en Oak Beach, cerca de Gilgo Beach, el 1 de mayo de 2010. Su búsqueda desencadenó el hallazgo de las otras jóvenes cerca de la playa.

Amber Costello: La mujer de 27 años fue vista por última vez en su casa en West Babylon, en Nueva York, el 2 de septiembre de 2010.

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Megan Waterman: Con 22 años de edad, fue vista por última vez en el hotel Holiday Inn de Hauppauge el 6 de junio de 2010. Sus restos fueron encontrados el 13 de diciembre de ese año a menos de 400 metros del lugar donde hallaron a Barthelemy.

¿Cómo dieron con Heuermann?

Rex Heuermann fue el primer sospechoso de la investigación, debido a que según documentos judiciales del fiscal de distrito del condado de Suffolk, Ray Tierney, se le pudo ubicar debido a su automóvil, una camioneta Chevrolet Avalanche.

Autoridades continúan con investigaciones en el domicilio de Rex Heuermann, vinculado con los Gilgo Beach killings, in Massapequa Park, N.Y., July 24, 2023. (AP Photo/Seth Wenig, File) Imagen Seth Wenig/AP

Un testigo de la investigación por la desaparición de Amber Costello, ocurrido en 2010, afirmó haber visto ese vehículo en la casa de la víctima.

El sujeto fue arrestado el 13 de julio de 2023 en Manhattan, en su oficina ubicada en la ciudad. Investigaciones compararon su ADN con un cabello encontrado en la arpillera utilizada para envolver el cuerpo de Megan Waterman.

Aunque en un inicio se declaró inocente, a través de su abogado, las pruebas avanzadas apuntaron en su contra en múltiples casos, analisis mitocondrial de su cabello, restos de pizza encontrada en el basurero en su casa, así como material pornográfico con contenido violento.

Eso planteó la hipótesis de que Heuermann habría planificado sus asesinatos, al menos en el caso de Valerie Mack, ocurrido en el año 2000.

Tras más de dos décadas de crímenes, de violencia extrema en contra de sus víctimas, Heuerman finalmente se declaró culpable de siete cargos de asesinato, admitiendo haber estrangulado a las víctimas.

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Por estos hechos, el hombre que llevaba una doble vida con una esposa y dos hijos, podría ser sentenciado a tres cadenas perpetuas consecutivas, además de cuatro condenas consecutivas de entre 25 años y cadena perpetua. La decisión final se dictará el próximo 17 de junio.