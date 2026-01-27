Noticias Abolish ICE: ¿Qué es y quién lidera el movimiento que pide desaparecer el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas? Tras los asesinatos de Alex Pretti y Renée Good durante las redadas migratorias en Minneapolis, resurge con fuerza el movimiento Abolish ICE: pero, ¿realmente sería posible desmantelarlo?

Video Caos en ICE: Exfuncionarios critican falta de disciplina y operativos de "caza" en Minnesota

Tras los asesinatos de Alex Pretti y Renée Good durante redadas migratorias en Minneapolis, resurgió la petición de abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un movimiento conocido como "Abolish ICE".

La solicitud nació en 2018, en el primer gobierno de Donald Trump, encabezada por defensores de derechos de migrantes. Un punto de inflexión de aquel entonces fue que el gobierno separaba a los hijos de sus padres.

Ahora, legisladores demócratas han planteado de nueva cuenta la ley HR 7123 para disolver la agencia de Inmigración y Control de Aduanas. El representante demócrata Shiri Tander, de Michigan, presentó la iniciativa el pasado 23 de enero, luego de que un agente matara a Renée Good.

En tanto, el alcalde de Nueva York del mismo partido, Zohran Mamdani, hizo el llamado en un video en sus redes sociales, calificando las redadas como crueles e inhumanas.

¿Qué dice la iniciativa para abolir el ICE?

Entre otras disposiciones, la iniciativa de Tander señala que se suspenderán los fondos federales de ICE y se transfieren sus funciones a la Patrulla Fronteriza o nuevas "entidades humanitarias", además de acabar con operaciones migratorias en 90 días. Así como terminar contratos con centros de detenciones privados y redistribuir el presupuesto no usado a programas de integración comunitaria.

A mediados de este mes, una encuesta de Economist/YouGov arrojó que el 46% de los encuestados apoya la abolición del ICE, pero el 43% se opone a ello. Además, 35% de los encuestados apoya "firmemente" la eliminación de la agencia, mientras que 1 de cada 10 apoya en cierta medida tal medida. Más del 30% se opone firmemente y el 10% se opone "parcialmente" a eliminar ICE, mientras que el 12% no está seguro.

El pasado 23 de febrero, National Nurses United, el sindicato de enfermeras registradas más grande del país, respaldó la abolición de ICE y dijo que "es inadmisible que el Congreso destine 10 mil millones de dólares en fondos para seguir aterrorizando a nuestras comunidades".

"Las enfermeras exigen la eliminación de los agentes de control de inmigración de las comunidades, la abolición de ICE y la rendición de cuentas por los crímenes de esta administración contra todos los residentes de los Estados Unidos", indicaron.

El posicionamiento fue antes de que uno de sus integrantes, Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, fuera asesinado en Minneapolis por un elemento de la Patrulla Fronteriza.

En esencia, se argumenta que la agencia mantiene un patrón de mala conducta y que su brutalidad es recurrente, pues además del maltrato a los detenidos, también se han registrado muertos bajo custodia.

ICE se creó en 2003 durante la reorganización de las agencias federales tras el 11-S, bajo el recién creado Departamento de Seguridad Nacional. Su misión de hacer cumplir las leyes de inmigración se difuminó con la "militarización de la policía", las deportaciones masivas y las controvertidas prácticas de detención, especialmente dirigidas a las comunidades racializadas, apunta un análisis de Oxford Humans Rights Hub.

De acuerdo con la organización, los agentes de ICE usan tácticas autoritarias, especialmente durante las protestas. El despliegue de miles de agentes, se señala, genera tensión en las comunidades, así como en la relación de autoridades locales y federales.

Sin embargo, abolir el ICE no significa que haya una frontera abierta, sino que propone un control migratorio eficaz, que se centre en el trato humano y lleve los procesos bajo el panorama civil y no en el ámbito penal.

No obstante, también se busca la remediación de las brutalidades y la detención de deportaciones masivas.

¿Se puede desmantelar el ICE?

En términos legales, solo el Congreso puede disolver la agencia mediante la reasignación de fondos y responsabilidades a otras instancias que reestructuren los controles migratorios en el paraguas del Departamento de Seguridad Nacional.

Precisamente en 2003, se disolvió y reorganizó el Servicio de Inmigración y Naturalización. Pero la medida de desmantelar el ICE requiere de una presión pública y voluntad política.

Actualmente, ICE tiene más de 20 mil agentes del orden público y personal de apoyo en más de 400 oficinas en Estados Unidos y en todo el mundo, según sus propios datos.

¿Quiénes lideran la iniciativa?

Entre los líderes actuales para abolir el ICE están defensores de derechos migratorios, pero, principalmente, integrantes del Partido Demócrata como Shri Thanedar, quien presentó la iniciativa en el Congreso.

A él se suma la representante neoyorkina, Alexandria Ocasio-Cortez. Igual, Ayanna Pressley, representante de Massachusetts, quien ha calificado públicamente a la agencia de "racista" y "rebelde".

Los candidatos al Senado James Talarico (Texas) y Graham Platner (Maine) han integrado el desmantelamiento de ICE como eje central de sus campañas para 2026.

En el ámbito civil destaca "Free America Walkout", una coalición masiva de grupos activistas que convocó un paro nacional en protesta contra las políticas migratorias militarizadas.

Así como NAACP, bajo el liderazgo de su presidente Derrick Johnson. También se cuentan colectivos locales, especialmente en Minnesota, donde han organizado la campaña "Ice Out for Good".