Trump habla sobre la muerte de Alex Pretti durante protesta en Minneapolis: Esto dijo el presidente

Video Muerte de Alex Pretti y el aparente cambio de estrategia de la Casa Blanca por ICE en Minnesota

El presidente Donald Trump ratificó este martes 27 de enero de 2026, a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior, pese a muertes en la ciudad de Minneapolis en el estado de Minnesota.

"Estamos llevando a cabo una gran investigación. Quiero verla. Voy a estar pendiente de ella. Quiero una investigación muy honorable y honesta; tengo que verla con mis propios ojos", dijo Trump sobre la investigación de la muerte de Alex Pretti durante una protesta contra agentes de inmigración del ICE el sábado pasado.

Trump aseguró que se está haciendo una indagatoria sobre la muerte de Alex Pretti.

"Como saben se está haciendo una investigación a fondo, quiero verla, la voy a estar supervisando, será honorable y se hará de manera honesta. Tengo que verla personalmente", señaló Trump.

Trump confirma que Tom Homan ya está en Minnesota

Durante el breve encuentro con medios, el presidente Trump confirmó que Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, ya está en Minnesota.

"Tom Homan, como saben, se encuentra en Minnesota, reuniéndose con el gobernador, y creo que más tarde se reunirá con el alcalde, y me dicen que eso va muy bien", declaró el presidente estadounidense.