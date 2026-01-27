Ice

Trump habla sobre la muerte de Alex Pretti durante protesta en Minneapolis: Esto dijo el presidente

El presidente Donald Trump ratificó Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior, pese a muertes en la ciudad de Minneapolis en el estado de Minnesota.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Muerte de Alex Pretti y el aparente cambio de estrategia de la Casa Blanca por ICE en Minnesota

El presidente Donald Trump ratificó este martes 27 de enero de 2026, a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior, pese a muertes en la ciudad de Minneapolis en el estado de Minnesota.

"Estamos llevando a cabo una gran investigación. Quiero verla. Voy a estar pendiente de ella. Quiero una investigación muy honorable y honesta; tengo que verla con mis propios ojos", dijo Trump sobre la investigación de la muerte de Alex Pretti durante una protesta contra agentes de inmigración del ICE el sábado pasado.

PUBLICIDAD

Más sobre Ice

Jefe de ICE debe explicar ante un juez por qué se ha denegado el debido proceso a los detenidos en Minnesota
2 mins

Jefe de ICE debe explicar ante un juez por qué se ha denegado el debido proceso a los detenidos en Minnesota

Estados Unidos
Manifestantes anti-ICE se enfrentan a policías en Maple Grove, Minnesota, durante protesta por muerte de Alex Pretti
1 mins

Manifestantes anti-ICE se enfrentan a policías en Maple Grove, Minnesota, durante protesta por muerte de Alex Pretti

Estados Unidos
Agentes del ICE realizarán tareas de control en el Super Bowl LX, según reportes; "los encontraremos y los deportaremos"
1 mins

Agentes del ICE realizarán tareas de control en el Super Bowl LX, según reportes; "los encontraremos y los deportaremos"

Estados Unidos
Corte de EEUU frena ofensiva judicial contra fuerzas federales en Minnesota y Pam Bondi lo celebra
1 mins

Corte de EEUU frena ofensiva judicial contra fuerzas federales en Minnesota y Pam Bondi lo celebra

Estados Unidos
Rand Paul pide que jefes de ICE, CBP y USCIS testifiquen ante el Comité de Seguridad Nacional del Congreso
2 mins

Rand Paul pide que jefes de ICE, CBP y USCIS testifiquen ante el Comité de Seguridad Nacional del Congreso

Estados Unidos
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, pide la abolición de ICE luego de muerte de Alex Pretti
2 mins

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, pide la abolición de ICE luego de muerte de Alex Pretti

Estados Unidos
DHS niega que Greg Bovino haya sido relevado de sus funciones como jefe de la Patrulla Fronteriza
1 mins

DHS niega que Greg Bovino haya sido relevado de sus funciones como jefe de la Patrulla Fronteriza

Estados Unidos
Caso Alex Pretti: Portavoz del DHS confirma que agentes del ICE portaban cámaras corporales
2 mins

Caso Alex Pretti: Portavoz del DHS confirma que agentes del ICE portaban cámaras corporales

Estados Unidos
¿Pueden ser procesados los agentes de ICE por el tiroteo en Minneapolis?
2 mins

¿Pueden ser procesados los agentes de ICE por el tiroteo en Minneapolis?

Estados Unidos
Mamdani promete usar todas las opciones para mantener a ICE fuera de la ciudad de Nueva York
1 mins

Mamdani promete usar todas las opciones para mantener a ICE fuera de la ciudad de Nueva York

Estados Unidos

Trump aseguró que se está haciendo una indagatoria sobre la muerte de Alex Pretti.

"Como saben se está haciendo una investigación a fondo, quiero verla, la voy a estar supervisando, será honorable y se hará de manera honesta. Tengo que verla personalmente", señaló Trump.

Trump confirma que Tom Homan ya está en Minnesota

Durante el breve encuentro con medios, el presidente Trump confirmó que Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, ya está en Minnesota.

"Tom Homan, como saben, se encuentra en Minnesota, reuniéndose con el gobernador, y creo que más tarde se reunirá con el alcalde, y me dicen que eso va muy bien", declaró el presidente estadounidense.


Mira también:

Relacionados:
IceDonald TrumpInmigraciónMinnesota (estado)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX