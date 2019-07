A los 94 años, fallece Lee Iacocca, padre del Ford Mustang y 'salvador' de Chrysler

Su libro "¿A dónde han ido los líderes?" ("Where Have All the Leaders Gone?"), del año 2007 y que comprehende una fuerte crítica al liderazgo estadounidense, incluida la figura del entonces presidente George W. Bush, fue un 'best seller' de The New York Times. En su libro, Lee Iacocca también criticaba duramente la venta de Chrysler al emporio Daimler-Benz.