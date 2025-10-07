Cambiar Ciudad
Por qué Toyota llamó a revisión casi 400,000 vehículos de los modelos Tundra y Sequoia

Toyota está retirando del mercado casi 400.000 vehículos porque la cámara de visión trasera puede no mostrar la imagen al retroceder, aumentando el riesgo de un accidente, informaron reguladores federales de seguridad vial.

Toyota está llamando a revisión casi 400,000 vehículos porque la cámara de visión trasera puede no mostrarse al dar marcha atrás, lo que aumenta el riesgo de un accidente, dijeron los reguladores federales de seguridad vial.

En el retiro están incluidos los modelos Toyota Tundra y Tundra híbridos de 2022-2025, y Sequoia híbridos 2023-2025. El número de automóviles retirados asciende a 393,838, de los cuales más de la mitad son Tundra no híbridos.

El mal funcionamiento de la pantalla de la cámara se debe a un problema de software, que se solucionará con una actualización gratuita en los concesionarios.

Se espera que las cartas de notificación a los propietarios se envíen por correo el 16 de noviembre. Los propietarios pueden ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Toyota en el 1-800-331-4331. Los números de la llamada a revisión son 25TB10 y 25TA10.

Los propietarios también pueden ponerse en contacto con la línea directa de seguridad de vehículos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras en el 1-888-327-4236 (TTY 1-888-275-9171), o ir a www.nhtsa.gov.

