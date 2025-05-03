Si te encuentras un camión rodando sin chofer en Texas, no te asustes

Video Así es el auto volador que planean sacar al mercado a finales del 2025: costará $300,000

La compañía de tecnología de conducción autónoma Aurora Innovation, Inc. comenzó a prestar servicios de transporte de mercancías con camiones autónomos en Texas, convirtiéndose en la primera empresa en operar servicios de transporte comercial con camiones pesados sin conductor en vías públicas de Estados Unidos.

Después de completar las pruebas de seguridad de su sistema Aurora Driver con capacidades de inteligencia artificial, acumulando millones de millas, Aurora comenzó esta semana a realizar entregas regulares en camiones sin conductor, de acuerdo a un comunicado de la compañía.

Inteligencia Artificial al volante

PUBLICIDAD

“Fundamos Aurora para ofrecer los beneficios de la tecnología de conducción autónoma de forma segura, rápida y generalizada. Ahora, somos la primera empresa en operar con éxito y seguridad un servicio comercial de transporte sin conductor en las vías públicas”, dijo en el comunicado Chris Urmson, director ejecutivo y cofundador de Aurora.

La compañía fue fundada en 2017 por Urmson quien hasta el momento se había desempeñado como el director de tecnología del equipo de conducción autónoma de Waymo, filial de Alphabet Inc., por el exdirector de Tesla Autopilot, Sterling Anderson, y exdirector del equipo de autonomía de Uber, Drew Bagnell.

Aurora Driver, el producto principal de la compañía, es un sistema de conducción autónoma de Nivel 4 de la Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE), adaptable a camiones existentes, que que tiene el potencial de revolucionar el transporte de larga distancia por carretera, una industria multimillonaria en EEUU, que enfrenta desafíos naturales como el envejecimiento de la población de conductores y burocráticos como la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump que exige el dominio del inglés a los conductores de vehículos comerciales.

El Nivel 4 otorga autonomía total pero permite que un conductor tome el control del vehículo, por lo que los mismos cuentan con volante y pedales como un vehículo regular.

Cabina de un camión sin conductor equipado con el sistema de manejo autónomo Aurora Driver, con capacidades de inteligencia artificial, circulando por una autopista de Texas. Imagen Aurora



Aurora Driver está equipado con una potente computadora y sensores que pueden ver más allá de la longitud de cuatro campos de fútbol. “En más de cuatro años de recorridos supervisados por pilotos,el Aurora Driver ha entregado más de 10,000 cargas de clientes a lo largo de tres millones de millas autónomas”, explicó la compañía.

PUBLICIDAD

El sistema de inteligencia artificial de Aurora combina potentes modelos de aprendizaje con barreras de seguridad para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito, como ceder el paso a los vehículos de emergencia. Según la compañía, Aurora Driver “predice infracciones y semáforos en rojo, evita choques y detecta peatones en la oscuridad a cientos de metros de distancia”.

Una revolución en la industria del transporte de larga distancia por carretera

Aparte del sistema Aurora Driver, los camiones de lanzamiento de Aurora están equipados con numerosos sistemas redundantes, como frenos, dirección, potencia, sensores, controles, computación, refrigeración y comunicación.

Los primeros de Aurora son Uber Freight, la filial de transporte de mercancías de Uber, y Hirschbach Motor Lines, una de las empresas de transporte refrigerado más grandes de EEUU. Ambas compañías han tenido pilotos comerciales supervisados de larga duración con Aurora.

“Transportar carga comercial autónoma sin nadie al volante es un paso histórico en nuestra misión de construir una cadena de suministro más inteligente y eficiente, y nos enorgullece ser líderes junto con Aurora”, afirmó Lior Ron, fundador y director ejecutivo de Uber Freight en el comunicado.

Camión sin conductor equipado con el sistema de manejo autónomo Aurora Driver, con capacidades de inteligencia artificial, circulando por una autopista de Texas. Imagen Aurora

“Los camiones autónomos no solo impulsarán el crecimiento de nuestro negocio, sino que también mejorarán la calidad de vida de nuestros conductores al gestionar las rutas más largas y menos deseables”, dijo Richard Stocking, director ejecutivo de Hirschbach Motor Lines, quien además resaltó que “no podemos ignorar los beneficios de seguridad y eficiencia que esta tecnología puede ofrecer”.

PUBLICIDAD

Los servicios en camiones comerciales Clase 8 operados por Aurora Driver ya están siendo implementados en Texas, donde se han comenzado a realizar entregas regulares de mercancías entre las ciudades de Dallas y Houston sin conductores en los vehículos.

Previo al lanzamiento del servicio Aurora Driver había completado más de 10,000 entregas a clientes acumulando alrededor de tres millones de millas de conducción autónoma.

Para finales de 2025, Aurora tiene previsto ampliar sus servicios hasta El Paso, también en Texas, y Phoenix, Arizona.

Vea también: