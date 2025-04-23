Cambiar Ciudad
Tesla

Las ganancias de Tesla se desploman un 71% y Elon Musk anuncia que dedicará menos tiempo al gobierno de Trump

Tesla dijo el martes haber ganado $409 millones en los tres primeros meses de 2025, lo que representa una caída significativa respecto a los $1,400 millones que reportó para el primer trimestre de 2024.

Simón Gómez's profile picture
Por:Simón Gómez
Video Más de 200 manifestaciones contra Elon Musk: piden que salga del gobierno

Las ganancias de Tesla cayeron un 71% durante el primer trimestre de 2025, de acuerdo con un anuncio el martes del fabricante de autos eléctricos comandado por Elon Musk, multimillonario colaborador del presidente Donald Trump y director extraoficial del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

La compañía dijo haber ganado $409 millones en los tres primeros meses de 2025, lo que representa una caída significativa respecto a los $1,400 millones en ganancias que reportó para el primer trimestre de 2024.

PUBLICIDAD

Y Musk comentó en la llamada con los inversores de Tesla que "ahora que la mayor parte del trabajo de establecer el DOGE está hecho" a partir de mayo va a dedicar más tiempo a Tesla y solo un par de días por semana a asuntos del gobierno.

Notas Relacionadas

Un Tesla asequible podría ser la cura para los males de Elon Musk, pero ¿podrá llegar a tiempo?

Un Tesla asequible podría ser la cura para los males de Elon Musk, pero ¿podrá llegar a tiempo?

Estados Unidos
5 min

La crisis de Tesla por la competencia china

El fabricante de automóviles informó además que sus ingresos brutos cayeron un 9%, con una caída del 20% en los ingresos automotrices, mientras que sus ingresos ajustados se desplomaron un 39%.

El reporte financiero del primer trimestre de 2025 de Tesla golpeó con fuerza la cotización de sus acciones en bolsa, pese a que Wall Street ya esperaba malas noticias.

Más sobre Tesla

El "revolucionario" método de fabricación al que Ford apuesta su futuro: lo estrena con una 'pickup' eléctrica de $30,000
3 mins

El "revolucionario" método de fabricación al que Ford apuesta su futuro: lo estrena con una 'pickup' eléctrica de $30,000

Estados Unidos
Tesla quiere que Musk se quede al mando: pese a las pérdidas y problemas le da una enorme compensación
3 mins

Tesla quiere que Musk se quede al mando: pese a las pérdidas y problemas le da una enorme compensación

Estados Unidos
Así está impactando en Tesla la pelea de Musk con el presidente Trump
3 mins

Así está impactando en Tesla la pelea de Musk con el presidente Trump

Estados Unidos
Trump: Elon Musk "podría perder mucho más" que las subvenciones a los vehículos eléctricos
0:26

Trump: Elon Musk "podría perder mucho más" que las subvenciones a los vehículos eléctricos

Estados Unidos
En un minuto: Trump y Musk exponen en redes la fractura de su alianza
1:12

En un minuto: Trump y Musk exponen en redes la fractura de su alianza

Estados Unidos
En un minuto: Entra en vigor el aumento de los aranceles al acero y aluminio al 50% de Trump
1:19

En un minuto: Entra en vigor el aumento de los aranceles al acero y aluminio al 50% de Trump

Estados Unidos
Los problemas de Musk van más allá del gobierno de Trump: Tesla enfrenta un sombrío panorama
6 mins

Los problemas de Musk van más allá del gobierno de Trump: Tesla enfrenta un sombrío panorama

Estados Unidos
"Es aterrador": Vivian Wilson, la hija mayor de Elon Musk, reacciona al papel de su padre en el gobierno de Trump
4 mins

"Es aterrador": Vivian Wilson, la hija mayor de Elon Musk, reacciona al papel de su padre en el gobierno de Trump

Estados Unidos
Aumentan los problemas de Tesla con un nuevo recall de 46,000 unidades, casi todos los Cybertruck
4 mins

Aumentan los problemas de Tesla con un nuevo recall de 46,000 unidades, casi todos los Cybertruck

Estados Unidos
Tesla se desploma, SpaceX explota, Starlink acechado: las semanas negras de Elon Musk
2:42

Tesla se desploma, SpaceX explota, Starlink acechado: las semanas negras de Elon Musk

Estados Unidos

Tesla ha enfrentado una creciente competencia de fabricantes de automóviles eléctricos chinos así como por la falta misma del nuevo modelo asequible que prometió durante la actualización de su plan maestro en 2024, pero que aún no ha logrado presentarlo en el mercado.

Se suponía que el Model 2, el primer Tesla de bajo costo, saldría al mercado en junio, pero aún la compañía ni siqueira ha mostrado un prototipo.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

El factor Musk en los problemas de Tesla

Según algunos de sus críticos, los clientes naturales de Tesla huido por la participación de Musk en causas de extrema derecha en Alemania y Reino Unido, así como su papel en las controversiales acciones de DOGE en el desmantelamiento del aparato gubernamental y la eliminación de miles de empleos.

Estos "clientes naturales" son compradores preocupados por el medio ambiente de tendencia liberal y que ahora optan por considerar otras marcas de autos eléctricos como Ford, General Motors y Volkswagen, o las surcoreanas Kia y Hyundai.

PUBLICIDAD

Además, activistas en todo el mundo han protestado frente a las fábricas y concesionarios del fabricante, mientras que los más radicales han vandalizado e incendiado modelos en venta e incluso en manos de particulares.

Las acciones de Tesla han perdido cerca de la mitad de su valor desde mediados de diciembre, mientras que la compañía ha mostrado una erosión constante de su cuota de mercado.

Después de alcanzar un pico en 2023 con la venta de 1.8 millones de vehículos las ventas de Tesla han ido en descenso. En 2024 vendió 1.7 millones de unidades y según el reporte del martes sus ventas globales cayeron un 13 % en el primer trimestre de 2025 con respecto al año anterior.

La promesa de Musk de vender 20 millones de vehículos Tesla a finales de la actual década, más del doble que Toyota, luce inalcanzable.

Después de un periodo de desarrollo inusualmente largo, la esperada pickup eléctrica de Tesla, conocida como la Cybertruck, no está cumpliendo con las metas de ventas proyectadas por el fabricante, que ofrece descuentos de hasta $8,500 para algunas de sus unidades.

Tesla no importa automóviles a Estados Unidos, pero sus fábricas en Texas y California usan partes importadas de México y China que estarán sujetas a aranceles, lo que podría obligar a la compañía a subir los precios de sus modelos en medio del desplome de sus ventas.

Musk ha advertido que el costo para Tesla no será insignificante.

Vea también:

Video Elon Musk y Marco Rubio tienen una tensa discusión, según reporte: Trump niega que haya conflicto
Relacionados:
TeslaElon MuskElon MuskDepartamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)AutosAutos Eléctricos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX