Ford llama a revisión a casi 700,000 unidades de sus modelos Bronco Sport y Escape por riesgo de incendio

Ford está llamando a revisión 694,271 SUVs debido a un inyector de combustible defectuoso que puede presentar fugas, lo que aumenta el riesgo de incendio en el compartimiento del motor, según informa la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

Este nuevo llamado a revisión amplía y reemplaza tres recalls anteriores emitidos en 2022, 2024 y en marzo pasado por el mismo problema, por lo que algunos vehículos ya pueden haber sido reparados.

Cuáles son los modelos incluidos en el recall

El recall afecta a ciertas unidades de las SUVs Bronco Sport de los años 2021 al 2024 y Escape de los años 2020 al 2022, equipados con motores turboalimentados de tres cilindros y 1.5 litros de capacidad. Las camionetas Bronco Sport y Escape equipadas con motores turboalimentados de cuatro cilindros y 2.0 litros de capacidad, no están incluidas en el llamado.

Cuál es el defecto que afecta a los vehículos llamados a revisión

"Un inyector de combustible puede agrietarse y provocar fugas de combustible dentro del compartimento del motor", indica el aviso de retiro de la NHTSA.El documento añade además que “el combustible líquido o el vapor de combustible que se acumula cerca de una superficie suficientemente caliente puede encenderse y provocar un incendio bajo el capó, lo que aumenta el riesgo de lesiones”.La agencia advierte además que “una fuga de combustible puede provocar olor a combustible tanto en el exterior como en el interior del vehículo” y que “en caso de incendio, el conductor podría notar humo o llamas que emanan del compartimento del motor o de los bajos, o advertencias en el panel de instrumentos.

Cómo Ford planea solucionar el defecto

Ford admitió que aún no han encontrado una solución a largo plazo, pero que mientras deciden por una los concesionarios actualizarán el software de control del motor de los vehículos afectados como medida provisional de seguridad.El software actualizado "permitirá detectar un inyector de combustible agrietado e implementará una estrategia para desactivar la bomba de combustible de alta presión, reducir la potencia del motor y reducir las temperaturas de posibles fuentes de ignición en el compartimento del motor", declaró Ford en documentos de recalls anteriores relacionados con el problema.Hasta el momento Ford ha identificado grietas en los inyectores de un total de ocho vehículos que sufrieron incendios bajo el capó, seis de los cuales no contaban con el software de control del motor actualizado.Ford no tiene constancia de ninguna denuncia de lesiones asociadas con estos ocho incendios, según la NTHSA.

Qué pueden hacer los dueños de los vehículos afectados

Ford enviará cartas de notificación a los propietarios el 18 de agosto, quienes también serán notificados cuando haya una solución permanente disponible.Los propietarios de vehículos afectados pueden contactar el servicio de atención al cliente de Ford al 1-866-436-7332.

El número para este llamado a revisión es 25S76. Los propietarios también pueden contactar con la línea directa de seguridad de la NHTSA al 1-888-327-4236 o visitar www.nhtsa.gov para más información.

El número de la NHTSA para este recall es 25V-467.

Este retiro amplía y reemplaza los recalls anteriores de la NHTSA identificados con los números: 22V-859 (18 de noviembre de 2022), 24V-187 (8 de marzo de 2024) y 25V-165 (14 de marzo de 2025).Es posible que algunos propietarios ya hayan recibido esta actualización de software a través de los recalls anteriores, o que su vehículo se haya fabricado con el software actualizado. Ford informará a estos propietarios que no necesitarán la solución provisional.