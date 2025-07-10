Ford llama a revisión más de 850,000 vehículos en EEUU: cuál es la causa y qué modelos podrían verse afectados

Video Nike, Ford y Amazon, entre las compañías que aumentarán sus precios en los próximos días por los aranceles

Ford ha llamado a revisión más de 850,000 de sus autos en Estados Unidos debido a que su bomba de combustible de baja presión podría fallar y potencialmente causar que el motor se apague en plena conducción, lo que a su vez eleva el riesgo de un accidente.

El recall abarca una amplia gama de modelos Ford y Lincoln fabricados en años recientes. Esto incluye ciertas camionetas SUV Ford Bronco y Explorer; y camionetas pickup F-150. También camionetas Lincoln Aviator y Navigator, según documentos publicados esta semana por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

PUBLICIDAD

Ford planea enviar cartas de notificación a los propietarios afectados a partir de este lunes, 14 de julio, para advertir sobre los riesgos de seguridad relacionados con una posible falla de la bomba de combustible. Sin embargo, la solución aún está "en desarrollo", señala el informe de la NHTSA.

No quedó claro de inmediato si había una estimación de cuándo estaría disponible una solución. El informe de esta semana indicó que los dueños de esos vehículos recibirán una carta adicional con instrucciones para llevarlos a un concesionario autorizado cuando llegue el momento, lo que no tendrá costo alguno.

The Associated Press contactó a Ford este jueves para obtener más comentarios, pero al momento de publicación de esta nota no había más información disponible.

A qué estar atento si tienes un vehículo Ford en riesgo de sufrir esta falla en la bomba de combustible

El fabricante de automóviles con sede en Michigan no tiene conocimiento de que se haya producido algún accidente o lesión relacionados con la falla, según el informe de la NHTSA de esta semana. Sin embargo, los propietarios deben estar atentos a posibles señales de problemas en sus vehículos.

Por ejemplo, antes de que se produzca una falla en la bomba de combustible, los clientes pueden experimentar un rendimiento deficiente del motor. Puede que se encienda en el tablero delantero la luz de verificación del motor o que se perciba una disminución en la potencia del vehículo.

La falla de la bomba de combustible es "más probable" que ocurra en lugares con clima cálido o cuando hay poco combustible en el tanque, señala el informe del retiro.

PUBLICIDAD

Además, la pérdida de presión y flujo de combustible puede deberse a la contaminación interna de la bomba de inyección del vehículo, entre otros factores.

Ford estima que el 10% de los 850,318 vehículos que está llamando a revisión en Estados Unidos presentan este problema en sus bombas de combustible.

Qué vehículos contempla este recall: ciertas camionetas Ford Bronco y Explorer, y Lincoln Aviator de los años 2021 a 2023. Camionetas F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD y F-550 SD de los años 2021-2023. Algunas F-150 de los años 2021-2022. Algunas camionetas Lincoln Navigator. Ciertos vehículos Ford Mustang. Algunas camionetas Ford Expedition de 2022.

Con información de The Associated Press.

Mira también: