Ese video en el que Donald y Melania Trump aparecen bailando NO tiene relación con el “Día del Defensor de la Patria en Rusia”: el contenido fue manipulado

Días antes de la reunión del 28 de febrero de 2025 entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, se difundió un video manipulado, que también nos enviaron a nuestro chatbot de WhatsApp, en el que se ve al mandatario estadounidense junto a su esposa, Melania Trump, supuestamente celebrando el 23 de febrero, el Día del Defensor de la Patria, una festividad que se conmemora en Rusia y que Ucrania abolió hace más de 20 años. Aunque el video muestra una celebración, es falso que esté relacionado con el feriado del país liderado por Vladimir Putin.

PUBLICIDAD

"¿Qué ocurrió el 23 de febrero de 2025?", se lee en ruso en la primera línea del mensaje que acompaña un clip en el que se observa a Trump, medio de espaldas, bailando junto a su esposa en un lugar rodeado de más personas, ambos vestidos de negro. En otra parte del mensaje de la publicación, compartida el 26 de febrero de 2025, se lee en inglés: "El 23 de febrero se conmemora el Día del Defensor de la Patria en Rusia”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Es la fiesta de año nuevo de los Trump

En elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens para rastrear el origen del video que estamos verificando. Entre los resultados, encontramos el mismo clip publicado en la cuenta oficial del hijo del mandatario, Donald Trump Jr., además de artículos que incluían capturas del video.

Al comparar las imágenes con las del video con el mensaje parcialmente en ruso, notamos que la vestimenta del presidente número 47 y la de la primera dama eran las mismas, así como el entorno.

Sin embargo, a diferencia del contenido que sugiere una celebración en febrero, el reel original de Trump Jr. fue publicado el 1 de enero de 2025, semanas antes del Día del Defensor de la Patria. Esta festividad, originaria de la Unión Soviética, es conmemorada en Rusia desde 1919, según Euronews. Aunque los ucranianos celebraban esta fecha en el pasado, fue abolida en Ucrania en 1992.

PUBLICIDAD

La publicación del republicano tampoco contiene texto en ruso ni menciona el feriado de ese país. En su lugar, incluye un mensaje en inglés que dice: “¡Es divertido quedarse en el YMCA! ¡Feliz Año Nuevo a todos!”. Asimismo, la música de fondo es distinta a la que se escucha en el video desinformante. Shazam y Google Assistant identifican la música como interpretada por Nadezhda Kadisheva, una cantante rusa, por lo que encontramos que el contenido fue manipulado.

Este evento fue reseñado por el periódico local The Palm Beach Post, que informó sobre la fiesta de Año Nuevo celebrada en Mar-a-Lago (Florida), y destacó que se interpretó Y.M.C.A, “uno de los temas favoritos de Trump” del grupo musical Village People.

Conclusión

Es falso que el video donde se observa a Donald Trump bailando junto a su esposa, Melania Trump, corresponda a una celebración por el Día del Defensor de la Patria, un feriado ruso conmemorado el 23 de febrero. Si bien el clip es real, no guarda relación con esa festividad rusa, sino con el Año Nuevo. En elDetector verificamos su origen mediante una búsqueda inversa de imagen y encontramos que el reel original fue compartido el 1 de enero de 2025 por Donald Trump Jr., hijo del actual presidente, con un mensaje que dice: “Feliz Año Nuevo a todos”. El audio original, además, fue manipulado. En el video desinformante no se escucha la canción "Y.M.C.A.", que sí se escucha en la publicación de Trump Jr., quien también hace referencia a esta canción en en el texto de la misma. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.