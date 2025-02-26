Ese video afirma falsamente que ICE arrestó a un “padre de dos niños” en California

Un video compartido en Facebook muestra la detención de una persona rodeada de agentes en la calle, a la vez que se afirma que se trata de oficiales de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) que “arrestan a [un] padre de dos niños en Los Ángeles” y se describe la situación como “triste”. Aunque el contenido fue compartido en medio de redadas migratorias y muestra el arresto de un individuo en California, es falso que ICE haya participado en ese operativo.

Entre los comentarios del video publicado el 21 de febrero de 2025 —que supera las 86,000 reproducciones—un usuario escribió que no era de “una redada". Este mismo video circula también en otras plataformas como YouTube y TikTok.

Desinformación sobre arresto en la costa oeste

Realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google y, entre los resultados, encontramos un reporte de Univision Los Ángeles 34 sobre la detención de una persona en Huntington Park, Los Ángeles, California. El informe, publicado en la cuenta oficial de Instagram de la cadena, describe el arresto de un padre de familia, pero no a manos de ICE, como se afirma en el video que estamos verificando.

Al comparar las imágenes, identificamos que la vestimenta del detenido —chaqueta negra y pantalón de mezclilla (jeans)— coincide con la del hombre arrestado en el reporte original, así como también los uniformes de los agentes involucrados en el operativo. También se observan niños alrededor.

El segmento televisivo de Univision 34, publicado también en el portal, menciona que en el arresto participaron oficiales de “Seguridad Nacional, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), una unidad K9 de Manhattan Beach y la policía local”. ICE no formó parte del operativo, a diferencia de lo que se afirma falsamente en el reel desinformante. Ninguna de las imágenes muestra agentes con uniformes de ICE.

El portavoz de la ATF, según el reportaje, confirmó que el detenido tenía “cargos criminales por inmigración y posesión de armas de fuego”, y que su arresto se llevó a cabo en cumplimiento de una orden federal.

NBC Los Angeles también reportó sobre el arresto del mismo individuo, quien, según señalan, “salió voluntariamente sosteniendo a dos niños”. La escena coincide con la que se observa en el video desinformante, pero desde otro ángulo. Se le ve con la misma ropa y en presencia de dos menores. Ni en el video ni en la publicación escrita se menciona a ICE. El arresto se llevó a cabo tras una “investigación de seis meses, según señaló la ATF", informó este medio.

Conclusión

Es falso que ICE haya participado en ese arresto de un padre de familia en California, como afirma un video difundido en Facebook. Si bien una persona fue detenida, no fue por agentes de ICE, sino por oficiales de Seguridad Nacional, la ATF, una unidad K9 de Manhattan Beach y la policía local. Lo verificamos mediante una búsqueda inversa de imágenes en Google, que nos llevó a un reportaje de nuestra filial en California, Univision Los Ángeles 34, donde se informó sobre el operativo. Según un portavoz de la ATF, la detención se realizó por "cargos criminales por inmigración y posesión de armas de fuego". Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

