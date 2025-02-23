La angustia de los niños a posibles acciones de ICE en sus escuelas: "Ojalá nunca nos detengan estando solos"

Video Esta maestra vive desde 2011 en EEUU y corre el riesgo de ser deportada: su comunidad trata de evitarlo

En Fresno, California, rumores en redes sociales sobre inminentes redadas migratorias en las escuelas de la ciudad causaron pánico entre algunos padres, a pesar de que era una información falsa.

En Denver, una redada real en un complejo de apartamentos provocó que muchos estudiantes se quedaran en casa, según una demanda. Y en Alice, Texas, un funcionario escolar informó incorrectamente a los padres que los agentes de la Patrulla Fronteriza podrían abordar los autobuses escolares para verificar sus documentos.

Las políticas migratorias del presidente Donald Trump ya están afectando a las escuelas en todo el país, ya que los funcionarios se ven obligados a responder a la creciente ansiedad entre los padres y sus hijos, incluidos aquellos que residen de forma legal en Estados Unidos. Las acciones ejecutivas de Trump ampliaron considerablemente la elegibilidad para la deportación y dieron paso a que agentes migratorios entren a escuelas, lugares que junto con hospitales e iglesias han sido considerados como sensibles.

Muchos funcionarios públicos y escolares han estado trabajando para alentar a los inmigrantes a enviar a sus hijos a la escuela, pero algunos han hecho todo lo contrario. Mientras tanto, los republicanos de Oklahoma y Tennessee han presentado propuestas que harían difícil, o incluso imposible, que los niños que están en el país de forma irregular que aquellos que nacieron en Estados Unidos de padres indocumentados puedan asistir a la escuela.

Redadas en las escuelas: hechos vs. rumores

Al evaluar los riesgos, muchas familias se enfrentan a la dificultad para separar los hechos de los rumores.

En el Distrito Escolar Independiente de Alice en Texas, los funcionarios escolares dijeron a los padres que el distrito "recibió información" de que los agentes de la Patrulla Fronteriza podrían preguntar a los estudiantes su estatus durante los viajes escolares en autobuses que pasen por puntos de control a hasta 62 millas de la frontera entre Texas y México. La información resultó ser falsa.

Angelib Hernández, de Aurora, Colorado, empezó a dejar a sus hijos en casa algunos días a la semana después de que Trump asumió el poder. Ahora ya no los manda. Está preocupada de que los agentes migratorios visiten las escuelas de sus hijos, los detengan y separen a su familia. "Me han dicho: ‘Ojalá nunca nos detengan estando solos’", dijo. "Eso los aterrorizaría", agregó.

Hernández y sus hijos llegaron hace aproximadamente un año y solicitaron asilo. Ella estaba gestionando quedarse en Estados Unidos a través de los canales legales adecuados, pero los cambios en las políticas migratorias han hecho que su estatus sea incierto.

Sus temores se han intensificado. Ahora, dice, su percepción es que "todos", desde los medios de comunicación en español hasta las redes sociales, pasando por otros estudiantes y padres, están dando la impresión de que los agentes migratorios planean entrar en las escuelas del área de Denver. La escuela les dice a los padres que los niños están a salvo. "Pero no confiamos en ello".

No hay noticias hasta el momento de que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) hayan entrado en las escuelas en ninguna parte del país. Pero la posibilidad ha alarmado a las familias lo suficiente como para que algunos distritos presionen por un cambio en la política que permite a los agentes operar en las escuelas.

La semana pasada, las Escuelas Públicas de Denver demandaron al Departamento de Seguridad Nacional, acusando a la administración de Trump de interferir con la educación de los jóvenes bajo su cuidado. Denver recibió a 43,000 inmigrantes que entraron por la frontera sur el año pasado, incluidos niños que terminaron en las escuelas públicas de la ciudad.

La asistencia en las escuelas donde se concentran los niños inmigrantes ha disminuido en las últimas semanas, según el distrito en la demanda, lo que sugiere que la redada migratoria en un complejo de apartamentos local fue un factor.

El apoyo que las escuelas de Denver han brindado a los estudiantes y las familias para ayudarles a atravesar la incertidumbre involucra "tareas que distraen y desvían recursos de la misión educativa esencial y central de DPS", dijeron los abogados del distrito en la demanda.

La batalla de los conservadores contra el acceso de inmigrantes a la educación pública

En todo el país, los conservadores han cuestionado si los inmigrantes sin estatus legal deberían tener siquiera derecho a una educación pública.

El superintendente republicano del estado de Oklahoma, Ryan Walters, impulsó una regla que habría requerido que los padres demostraran su ciudadanía (un certificado de nacimiento o pasaporte) para inscribir a sus hijos en la escuela. La regla habría permitido a los padres inscribir a sus hijos incluso si no podían proporcionar pruebas, pero los defensores dicen que habría desalentado fuertemente que lo hicieran. Incluso el gobernador republicano del estado, Kevin Stitt, consideró que la regla iba demasiado lejos, y la vetó.

En Tennessee, los legisladores republicanos han propuesto un proyecto de ley que permitiría a los distritos escolares decidir si admiten a estudiantes indocumentados. Dicen que esperan que se presenten desafíos legales, lo que les daría la oportunidad de anular un precedente de hace cuatro décadas que protege el derecho de cada niño en el país a recibir una educación.

Las implicaciones de la política migratoria para las escuelas de Estados Unidos son enormes. Fwd.us, un grupo defensor de la reforma de la justicia penal y la inmigración, estimó en 2021 que 600,000 estudiantes de K-12 en Estados Unidos carecían de estatus legal. Casi 4 millones de estudiantes, muchos de ellos nacidos en Estados Unidos, tienen un padre viviendo en el país de forma irregular.

El impacto de las redadas migratorias en el rendimiento educativo

Se ha demostrado que las redadas migratorias afectan el rendimiento académico de los estudiantes, incluso de aquellos nacidos en el país.

En Carolina del Norte y California, los investigadores han encontrado menor asistencia y una caída en la matrícula entre los estudiantes hispanos cuando la policía local participa en un programa que les otorga autoridad para hacer cumplir la ley de inmigración. Otro estudio encontró que los puntajes de los exámenes de los estudiantes hispanos cayeron en las escuelas cercanas a los sitios de redadas laborales.

En Fresno, la asistencia ha caído desde que Trump asumió el cargo entre 700 y 1,000 estudiantes al día. Los funcionarios del distrito en el centro de California han recibido innumerables llamadas de pánico de los padres sobre los rumores de redadas migratorias, incluidas las que supuestamente ocurrirían en las escuelas, dijo Carlos Castillo, jefe de diversidad, equidad e inclusión en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Las temidas redadas en las escuelas resultaron ser todas falsas.

"Va más allá de solo los estudiantes que (...) tienen estatus de ciudadanía o estatus legal", dijo Castillo. Los estudiantes tienen miedo por sus padres, familiares y amigos, y están aterrorizados de que los agentes migratorios puedan allanar sus escuelas o casas, agregó.

Un director escolar recientemente llamó a Castillo llorando después de que una familia se comunicara para decir que tenían tanto miedo que no podían ni ir a comprar víveres. El director fue a hacer las compras por la familia y les entregó $100 en víveres a su casa, y luego se sentó con la familia y lloró, dijo Castillo.

El distrito ha estado trabajando con las familias para informarles sobre sus derechos y aconsejarlas sobre temas como la liquidación de bienes o la planificación de la custodia de los niños si los padres tienen que dejar Estados Unidos. El distrito se ha asociado con organizaciones locales que pueden brindar asesoría legal a las familias y ha realizado casi una docena de reuniones, algunas de ellas por Zoom.

