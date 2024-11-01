Es falso que esa fotografía muestra un barco que apareció en Florida tras el huracán Milton

La imagen que se ha compartido no es reciente. <br>

En Facebook circula una publicación que señala que una fotografía muestra un barco que apareció en Florida tras el paso del huracán Milton, pero eso es falso. La fotografía no es reciente, circula en la web al menos desde 2017 por lo que no se pudo haber tomado tras el paso de Miltón. Además, la afirmación del barco fantasma fue compartida originalmente como un contenido de sátira.

“Un barco fantasma totalmente intacto de la época de 1700 llegó a tierra cerca de St. Augustine, Florida, el miércoles, desconcertando tanto a los locales como a los expertos. El misterioso buque, que se había perdido en el tiempo, emergió de las profundidades del océano mientras la tormenta de categoría 4 agitaba el Atlántico, enviando el antiguo barco a la playa”, dice un mensaje compartido en la red social. Posteriormente asegura que las autoridades aislaron el buque que emergió tras el huracán Milton sin tripulación ni carga y que la embarcación ha despertado el interés de arqueólogos por su buen estado.

El texto incluye una imagen que muestra un barco de tres mástiles de colores grisáceos y manchas naranjas en la parte inferior y con una figura decorativa de gran tamaño en la proa. El buque está encallado en una playa de arena blanca con agua azul turquesa.

La fotografía no es reciente

Primero, debido a que Milton tocó tierra en Florida el 9 de octubre de 2024, resulta imposible que esa fotografía se haya tomado tras el paso del mismo. Segundo, al hacer una búsqueda con palabras claves en Google confirmamos que “The flying dutchman” en efecto es el nombre del barco de utilería utilizado en la franquicia de Disney "Piratas del Caribe". De acuerdo con información de una web de fans de Piratas del Caribe, el barco apareció por primera vez en la segunda película de la franquicia, "Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto" de 2006.

La búsqueda de palabras clave también arrojó resultados de webs de fanáticos de Disney en las que relatan haber visitado la costa de Castaway Cay, una isla privada en las Bahamas, y haber podido ver el buque de utilería en exhibición entre 2006 y 2010, cuando la embarcación fue retirada. Dichas publicaciones incluyen fotografías en donde se ve el barco gris de tres mástiles encallado en aguas azul turquesa y sectores con arena blanca, al igual que la imagen que circula en redes sociales.

Nuevamente hicimos una búsqueda de palabras clave incluyendo el nombre de la costa en las Bahamas y aunque no encontramos la misma imagen que estamos chequeando si hallamos fotos de 2007 y 2009 que muestran el mismo barco que aparece en la imagen que circula en redes en medio de agua azul turquesa y arena blanca. Ambas publicaciones señalan que se trata del barco de utilería de Piratas del Caribe que se exhibía en Castaway Cay.

La afirmación se originó en una web satírica

Por último, hicimos una búsqueda con palabras clave del posteo que estamos chequeando en Google y encontramos que publicaciones con la misma afirmación del supuesto barco fantasma que había llegado a Florida tras el huracán Milton habían circulado en inglés antes, por lo que medios de comunicación informaron que dicha aseveración se publicó originalmente como contenido satírico en inglés.

De acuerdo con las notas que consultamos, la página de Facebook Casper Planet fue la autora del contenido original y es una página que se dedica a hacer contenido de broma. De hecho, en su descripción dice: “Entregar las noticias que no son importantes directamente a tu canal de noticias. ¿Dijimos que esto es sátira? Sátira, humor, sátira y opinión, los nombres/lugares son inventados”.

Tras hacer una búsqueda con palabras clave en Facebook encontramos que Casper Planet publicó en inglés el mismo texto y la misma fotografía que estamos verificando el 16 de octubre de 2024. Hasta el 25 de octubre el material había sido compartido más de 35.000 veces.

Conclusión

Es falso que una fotografía muestra a un “barco fantasma” que llegó a St Agustine, Florida, tras el huracán Milton. La imagen circula en la web al menos desde 2017, poco más de siete años antes de que el fenómeno meteorológico se formara, y muestra un barco que se utilizó en la saga de Piratas del Caribe. Tras realizar una búsqueda de palabras clave encontramos que la misma publicación había circulado originalmente como contenido satírico en inglés. Imágenes del mismo barco, pero tomadas de distintos ángulos circulan desde 2007 para ilustrar la exhibición del buque de utilería que tuvo lugar en la isla de Bahamas de 2006 a 2010, de acuerdo con seguidores de Disney. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

