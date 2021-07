¿Las olas de calor son cada vez más frecuentes y ponen en riesgo la vida?

“En primavera y verano, el paso de borrascas hace más difícil el dominio de la zona de alta presión (un área donde la presión atmosférica en la superficie del planeta es mayor a la del ambiente que le rodea). C on el calentamiento global veremos que las olas de calor ya no serán exclusivas del verano, sino que las podremos sufrir en cualquier momento del año, como el pasado invierno en California”, precisó el meteorólogo.