Eric Trump retuitea video manipulado de Biden que hace ver que admite fraude electoral

En momentos en que aún se cuentan los votos de las elecciones presidenciales, y en los que Joe Biden se aferra a una pequeña ventaja en los colegios electorales sobre el presidente Trump, circulan en las redes sociales muchas afirmaciones falsas de fraude electoral promovidas por el presidente y sus aliados. He aquí una guía sobre algunas de estas afirmaciones. No mostramos los tuits originales porque algunos ya han sido bloqueados por Twitter.

He aquí lo que sucedió. Biden el 24 de octubre estaba respondiendo a una pregunta formulada por Dan Pfeiffer, un exfuncionario de la administración de Obama, en Pod Save America , sobre lo que Biden le diría a las personas que aún no habían votado. El video aísla solo una parte de una respuesta de tres partes, dejando afuera el hecho de que comenzó la oración con, "en segundo lugar".

He aquí parte de la respuesta de Biden, con la sección del video resaltada en negrita:

" Los republicanos están haciendo todo lo posible para dificultar el voto de las personas, en particular de las personas de color... para votar. Así que vayan a IWILLVOTE.com.

En segundo lugar, estamos en una situación en la que hemos reunido, y ustedes lo hicieron por nuestra administración, la administración del presidente Obama antes de esto, hemos reunido, creo, la organización de fraude electoral más extensa e inclusiva en la historia de la política estadounidense. Lo que el presidente está intentando hacer es desalentar a la gente a votar insinuando que sus votos no se contarán, que no se pueden contar, vamos a impugnar eso y todas estas cosas. Si vota suficiente gente, se saturará el sistema. Miren lo que está pasando ahora, ustedes lo saben tan bien como yo, ya ven las largas filas y la votación anticipada. Miren los millones de personas que ya han emitido su voto. Así que no se dejen intimidar".