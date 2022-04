Vinculan engañosamente campaña de los CDC sobre coágulos sanguíneos a las vacunas contra el covid-19

“También hay evidencia muy clara de que tener covid incrementa el riesgo de trombosis”, dijo Cuker. Así que las vacunas de ARNm no solamente “no incrementan el riesgo de trombosis, sino que incluso hay sugerencia de que lo disminuyen”, agregó, al citar un estudio israelí, publicado en New England Journal of Medicine, que evalúa los riesgos de infección por coronavirus y la seguridad de la vacuna de Pfizer.