Cuidado con las empresas que supuestamente ofrecen trabajo en EEUU desde el extranjero o por correo electrónico: puede ser una estafa

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración advirtió sobre posibles engaños. Para evitar estafas, la Comisión Federal de Comercio aconseja buscar información de la empresa, hablar con alguien de confianza sobre la oferta, no pagar por un empleo y desconfiar de cheques “autorizados”, ya que podrían ser falsos.

Por:
Factchequeado
Los estafadores publicitan supuestos empleos de la misma manera que los empleadores honestos.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Captura de Facebook.

“Cuidado con las empresas que ofrecen un trabajo en los EE. UU. desde el extranjero o por correo electrónico”, alertó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) el 26 de noviembre de 2024 en Facebook.

Si recibes una oferta de trabajo sospechosa para ir a Estados Unidos, podría ser una estafa, especialmente si te piden pagar dinero para recibir una oferta de trabajo.

Consejos para evitar caer en estafas laborales

Los estafadores publicitan supuestos empleos de la misma manera que los empleadores honestos, según la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés): en línea (en anuncios, sitios web de empleo y redes sociales), en periódicos, y, a veces, en la televisión y la radio. “Te prometen un trabajo, pero lo que realmente quieren es tu dinero y tu información personal”, explicó el organismo en redes sociales.

Antes de aceptar una oferta de trabajo, la FTC aconseja seguir estos pasos para evitar las estafas:

  1. Busca en línea: investiga el nombre de la empresa o de la persona que te está contratando, junto con las palabras “estafa”, “opiniones” o “queja”. Verifica si otras personas han informado haber sido estafadas por esa empresa o persona. Aunque no encontrar quejas no garantiza que la empresa sea legítima, las quejas pueden ayudarte a identificar posibles problemas.
  2. Habla con alguien de confianza: describe la oferta a esa persona. “¿Qué opina? Esto también te da tiempo para reflexionar sobre la oferta”, indicó la FTC.
  3. No pagues por la promesa de un empleo: los empleadores legítimos, incluido el gobierno federal, nunca te pedirán que pagues para conseguir un trabajo, según la FTC: “Cualquiera que lo haga es un estafador”.
  4. No confíes en un cheque “autorizado”: ningún empleador te enviará un cheque para que lo deposites y luego te pedirá que envíes parte del dinero o que compres tarjetas de regalo con él. Así lo indicó la FTC, que aseguró que esto “es una estafa de cheque falso”. El cheque será rechazado y el banco te pedirá que devuelvas el monto del cheque falso.
Factchequeado, aliado de elDetector, ya ha alertado sobre varias estafas relacionadas con ofertas de trabajo. Por ejemplo, de un falso ofrecimiento de visas para trabajar en Estados Unidos y de una supuesta oferta de trabajo del departamento de promoción de TikTok.

Requisitos para trabajar legalmente en EEUU

Aunque una oferta de trabajo sea legítima, no está permitido trabajar en Estados Unidos sin los permisos adecuados. Los requisitos legales incluyen tener una Tarjeta de Residente Permanente ( Green Card), un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) o una visa relacionada con el empleo que permita trabajar para un empleador específico, como destacó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Si estás en EEUU con una visa de estudiante, el organismo aconseja que te comuniques con tu consejero de estudiantes internacionales antes de aceptar cualquier empleo.

Este es un artículo publicado originalmente el 28 de noviembre de 2024, en Factchequeado, un medio de verificación –aliado de elDetector y miembro oficial de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN)– que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en español en Estados Unidos.

