Pennsylvania NO está "bajo una orden judicial” para contar las papeletas el mismo día de la elección

Es falso que Pennsylvania “está bajo una orden judicial” para contar papeletas el propio día de la elección y no después, como lo confirmó a elDetector una portavoz del Departamento de Comunicaciones de la Corte de Pennsylvania. La afirmación circula viralmente en Facebook, pero en los registros de la Corte Suprema de Pennsylvania no hay nada sobre el tema. La decisión más reciente sobre las boletas en ese estado es del 1° de noviembre de 2022 y se refiere a que los funcionarios electorales no podrán contar los votos por correo que estén en sobres que no tenga fecha o cuya fecha esté errada. En esa decisión, la Corte Suprema de Pennsylvania ordena a las juntas electorales de los condados de Pennsylvania que “separen y conserven las papeletas contenidas en sobres sin fecha o con fecha incorrecta”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.